McPhy : lâ€™hydrogÃ¨ne gagnant

McPhy, spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène zéro-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), a annoncé en ce début du mois de mars ses résultats pour l’exercice 2020, clos au 31 décembre. Et autant dire qu’ils sont probants avec une accélération du développement et une montée en puissance industrielle dans une conjoncture favorable aux acteurs de l’hydrogène !

L’année 2020 aura marqué un virage déterminant pour l’ensemble de la filière hydrogène. Le lancement de grands projets publics en Europe avec la stratégie sur l’hydrogène dévoilée par la Commission en juin et en France avec l’annonce en septembre du plan d’investissement de 7 milliards d’euros, auront rendu manifeste le fantastique potentiel de l’hydrogène renouvelable pour réussir la transition énergétique. Fort de ce momentum et d’un formidable engagement de son équipe, McPhy a connu en 2020 une très forte accélération de son développement commercial et industriel. Avec un parc installé ou en cours d’installation d’électrolyseurs de plus de 44 MW et de 35 stations hydrogène, des prises de commandes en hausse de 75% à 23 M€ et une trésorerie disponible de 198 M€ suite à la levée de fonds réalisées à hauteur de 180 M€ en octobre 2020 , McPhy dispose désormais des moyens de ses ambitions : mener à bien les contrats majeurs conclus au cours des derniers mois, développer simultanément les nouvelles générations d’électrolyseurs et de stations nécessaires pour rester à l’avant-garde de son marché, et passer à l’échelle industrielle. « Notre ambition est de devenir un grand leader européen de l’hydrogène » a déclaré Laurent Carme, Directeur Général de McPhy.

Faits marquants de l’exercice

On note dans un premier temps une croissance soutenue du chiffre d’affaires et une envolée du carnet de commandes. Le chiffre d’affaires de McPhy a progressé sur l’exercice 2020 de +20% pour atteindre 13,7 M€ contre 11,4 M€ en 2019. Le chiffre d’affaires représente pour 60% des ventes d’électrolyseurs (dont 49% d’électrolyseurs de grande capacité et 11% d’électrolyseurs de plus petite capacité) et pour 40% des ventes de stations hydrogène. Près de 50% du chiffre d’affaires généré par le Groupe sur l’exercice 2020 est constitué de solutions systèmes couplant à la fois des électrolyseurs et des stations, démontrant la pertinence du positionnement stratégique

de McPhy sur ses deux segments produits. Le backlog a augmenté de 153% sur l’exercice, passant de 6,0 M€ au 31 décembre 2019 à 15,2 M€ au 31 décembre 2020. Au cours de l’exercice, la dynamique commerciale est restée très soutenue malgré le contexte épidémique. Au 31 décembre 2020, la prise de commandes s’établit à 23 M€, soit une augmentation de 75% en comparaison de l’exercice précédent. McPhy a su se positionner sur des projets en France et en Europe de plus en plus significatifs en ligne avec la stratégie du Groupe.

Vision et perspectives d’avenir : une nouvelle usine en France

La poursuite des investissements de croissance pour accélérer le déploiement de la stratégie du Groupe est engagée. La phase d’industrialisation du Groupe est une étape clé pour accroitre la compétitivité et permettre la rentabilité à court-moyen terme. Ce passage à l’échelle industrielle ne sera possible qu’en poursuivant et en accélérant les investissements en termes de développement, de recrutement, d’outils et d’équipements. McPhy entend rester à l’avant-garde technologique sur ses deux segments d’équipements, poursuivant ses investissements R&D afin de répondre aux enjeux de massification du marché de l’hydrogène et de développer les nouvelles générations de ses équipements. Le Groupe met l’accent sur le développement de ses capacités tant dans les électrolyseurs afin de pouvoir se positionner sur des projets supérieurs à 100 MW que dans les stations hydrogène (>2 tonnes par jour). Le Groupe intensifie également sa montée en puissance opérationnelle et l’industrialisation de son appareil de production afin de gagner en compétitivité et de favoriser les synergies de coûts. McPhy va se doter d’une nouvelle usine en France, lui permettant dès 2022 d’accroître la capacité des stations hydrogène en passant de

20 stations à 100 stations par an. En parallèle, le site de San Miniato en Italie, après quelques investissements, va permettre dans un premier temps d’atteindre une capacité de 300 MW par an et le Groupe envisage d’ores et déjà plusieurs pistes pour localiser sa future Giga Factory d’une capacité supplémentaire de 1000 MW par an.

Encadré

Résultats et orientations de McPhy en 4 points

• Solide dynamique commerciale matérialisée par la hausse de 75% des prises de commandes fermes en 2020

• Augmentation de capital de 180 M€ permettant de renforcer la capacité financière du Groupe et de consolider la structure actionnariale autour de partenaires stratégiques et industriels

• Montée en puissance opérationnelle en vue d’accélérer le positionnement sur des projets d’envergure croissante et le développement de technologies de pointe

• Objectif de figurer parmi les leaders des équipements de production et distribution d’hydrogène renouvelable