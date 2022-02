Maxeon Solar Technologies Ã©tend Ã  40 ans la garantie produit, performances et services de sa gamme de produits phare

La nouvelle garantie de 40 ans de Maxeon Solar Technologies prend en charge une production d’énergie à long terme inégalée et améliore la valeur du produit, la tranquillité d’esprit du client et la durabilité à la pointe de l’industrie. Vous avez dit Premium ?

Maxeon Solar Technologies a vient d’annoncer le lancement de la garantie combinée la plus longue et la plus complète de l’industrie solaire sur sa gamme Maxeon de produits Interdigitated Back Contact (IBC), qui est vendue dans la plupart des pays en dehors des États-Unis et du Canada sous la marque SunPower Maxeon. La nouvelle garantie couvre la qualité des produits, les performances énergétiques et les services sur certains marchés pendant 40 ans.

Une garantie 40/40

Alors que la plupart des garanties de panneaux solaires offrent 12 ans de couverture sur les produits associés à une garantie de performance (puissance) de 25 ans, la nouvelle garantie 40/40 de Maxeon comprend une couverture de 40 ans pour les défauts liés à la fabrication et aux matériaux, la protection de la puissance de sortie et l’entretien nécessaire pour réparer ou remplacer les panneaux défectueux sur certains marchés. La nouvelle garantie SunPower Maxeon de 40 ans est basée sur des études de terrain externes de plus de 33 millions de panneaux IBC déployés dans le monde, des tests de durée de vie accélérés complets effectués par Maxeon et des tiers. Elle repose également sur un modèle basé sur la physique que Maxeon utilise pour déterminer l’impact attendu sur les performances au fil du temps des principaux modes de dégradation et de défaillance. Ensemble, ces éléments donnent à Maxeon et à ses clients l’assurance que la technologie des modules SunPower Maxeon peut prendre en charge une durée de vie garantie de 40 ans et qu’un fonctionnement continu au-delà de cette période est certainement possible.

Solar for Life

« Nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos clients la garantie la plus longue et la plus complète du secteur », a déclaré Jeff Waters, PDG de Maxeon Solar Technologies. “Nous avons passé plus de 35 ans à affiner la conception brevetée des cellules et des panneaux de notre technologie IBC. Cela nous a donné l’assurance que nos panneaux dureront plus de 40 ans sur le terrain. Cette étape passionnante fait partie de notre promesse aux clients que notre technologie de panneaux sera le choix le plus économique et le plus durable de l’industrie. C’est ce que nous appelons Solar for Life ». Pour atteindre cette durée de vie extraordinaire, la technologie de base derrière les conceptions brevetées de cellules et de panneaux IBC de Maxeon comprend des différences de conception fondamentales qui éliminent les modes de défaillance typiques des modules solaires – tels que les points chauds et les défaillances d’interconnexion de cellules – offrant une protection robuste contre les contraintes environnementales et les climats étendus tout en maximisant fiabilité et densité d’énergie. Cela fait des panneaux solaires Maxeon IBC l’un des investissements énergétiques à long terme les plus sûrs pour les entreprises et les particuliers grâce à un rendement minimum garanti de 98 % au cours de leur première année de fonctionnement, suivi d’une dégradation annuelle maximale de 0,25 % pendant les 39 prochaines années.

88,3 % de niveau de puissance au bout de 40 ans

Le résultat est un niveau de puissance garanti sans précédent de 88,3 % au bout de 40 ans, ce qui signifie que les panneaux Maxeon IBC fournissent jusqu’à 9,5 % de puissance en plus après 40 ans que les panneaux solaires standard ne fournissent après 25 ans. De plus, une durée de vie plus longue signifie que beaucoup plus d’énergie propre est générée par chaque panneau, ce qui améliore considérablement l’empreinte environnementale de la technologie. Maxeon préconise ses produits qui permettent aux clients d’atteindre leurs objectifs énergétiques tout en accordant la priorité à la santé de la planète. Les panneaux SunPower Maxeon sont certifiés ROHS et REACH, n’utilisent pas de feuilles arrière fluorées, sont conformes Declare™ et sont Cradle to Cradle Certified® Bronze. Maxeon affiche une politique de tolérance zéro pour les violations des droits de l’homme et du travail, et fabrique ses produits aussi proprement que l’énergie qu’ils produisent. Maxeon va encore plus loin dans son engagement envers Powering Positive Change™ avec cette période de garantie prolongée, offrant à ses clients le confort d’augmenter leur retour sur investissement énergétique et de différer le recyclage de chaque panneau en choisissant Maxeon.

Une garantie effective à compter du 1er janvier 2022

Simon Dudson, PDG de The Little Green Energy Company, SunPower Premiere Partner, identifie les avantages de la nouvelle garantie pour ses clients : « Considérant que l’énergie solaire est un actif à long terme, les clients veulent la certitude dans leur achat d’énergie solaire. La garantie SunPower Maxeon de quarante ans offre cette certitude. Elle est la plus longue de l’industrie et assure à nos clients plus d’années de production d’énergie propre et un impact environnemental réduit, leur donnant la plus grande confiance dans la construction d’un avenir meilleur ». La nouvelle garantie SunPower Maxeon de 40 ans s’applique aux systèmes installés à compter du 1er janvier 2022. Elle est disponible pour tous les clients résidentiels et commerciaux sur certains marchés de la région EMEA ainsi qu’en Australie, au Japon et au Mexique. L’éligibilité et les conditions de la nouvelle garantie varient selon le marché et sont soumises à l’enregistrement sur le site Web de Maxeon. La nouvelle garantie s’applique aux produits solaires Maxeon IBC actuels et futurs, y compris le nouveau panneau solaire Maxeon 6 dont le lancement mondial est prévu au milieu du deuxième trimestre 2022.