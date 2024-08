Matinale spÃ©ciale Smart grids, autoconsommation et pilotage de l’Ã©nergie le mercredi 11 septembre au Pont du Gard

La CleanTech Vallée et le Pôle de compétitivité Derbi vous convient à participer le mercredi 11 septembre 2024 de 9h30 à 12h eu Pont du Gard – Salle Aqueduc, rive droite à une matinée passionnante consacrée à l’autoconsommation, aux smart grids, boosters de la transition énergétique et au pilotage de l’énergie. De quoi découvrir plusieurs retours d’expériences sur des projets d’autoconsommation collective et de pilotage de l’énergie.

Au programme :

L’autoconsommation collective en faveur des collectivités

Présentation générale de la thématique et du contexte de l’autoconsommation collective – ENEDIS

Mise en œuvre d’un projet d’autoconsommation collective – Amaury Pachurka, CEO de SWEEN

Intérêt de l’autoconsommation collective pour les territoires – Pierre Prat, Président de la Communauté de Communes du Pont du Gard et Louis Donnet, Maire de Domazan



Smart-grids et aménagement des territoires

Comment optimiser l’énergie dans des projets d’aménagement en faveur de la transition énergétique – Partage du positionnement de Territoire 30 – Vincent Delorme



Présentation d’innovations dans le secteur du pilotage de l’énergie

Solution de stockage et de pilotage pour la flexibilité de l’énergie – Bruno Bouteille, Directeur de SIREA

Des solutions de gestion et supervision des bornes de recharge au service du pilotage de l’énergie – Virgile Arène, LOAD STATIONS

www.eventbrite.fr/e/billets-les-smart-grids-boosters-de-la-transition-energetique-972336924917?aff=oddtdtcreator