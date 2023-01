Mathieu Cambet : Â« Reservoir Sun ne dÃ©veloppe de projets que sur du foncier fatal Â»

À l’occasion de l’inauguration vendredi (9 décembre) d’ombrières photovoltaïques sur le Groupama Stadium de l’Olympique Lyonnais (OL), Mathieu Cambet, directeur-général du développeur solaire Reservoir Sun s’est entretenu avec nos confrères d’ EURACTIV France au sujet du modèle de consommation énergétique de demain. Miscellanées.

Sur le projet de l’OL

« Le Groupama Stadium est le premier [stade] dans le monde entier qui a autant d’équipements solaires ».

« Depuis que nous avons signé avec l’OL, nous adressons plus d’un tiers du CAC40 dans la solarisation de leurs sites en France ».

« La meilleure énergie est celle produite sur le lieu de consommation. Et sur ce type de projet c’est, pour l’instant, plutôt la France qui traîne des pieds ».

Sur la réindustrialisation du continent

« L’UE va dans le bon sens et a pris le sujet à bras-le-corps ».

« l’UE doit faire revenir la chaîne de fabrication de panneaux solaires, au même titre que d’autres technologies comme l’hydrogène et les batteries ».

Sur la loi d’accélération du déploiement des EnR

« Pour accélérer le développement du solaire, il faut avant tout simplifier les démarches ».

« Reservoir Sun ne développe de projets que sur du foncier fatal ».

« Les mesures dans le projet de loi sont pertinentes, car elles permettront de développer plus de petits projets qui permettent aux entrepreneurs, aux petites et moyennes entreprises et aux artisans de produire leur propre électricité et de réduire leurs coûts ».

« Au vu des prix de l’énergie, il faut maintenant aller très vite. Les entreprises du CAC40 me demandent que les projets soient construits en moins d’un an après autorisation administrative ».

Sur la crise énergétique

« La crise énergétique actuelle est un catalyseur pour la transition énergétique ».

Sur l’énergie solaire

« Le solaire est enfin devenu une énergie, après avoir été un produit financier ».

Solaire versus nucléaire

« Jusqu’en 2050, nous devrons faire avec au moins 50% de nucléaire dans le mix électrique ».

« Il ne faut pas opposer les deux énergies, tout en maximisant les renouvelables ».

« Sur le long terme, le nucléaire va donc diminuer pour laisser place aux énergies renouvelables, avec une tendance vers le développement des énergies locales, comme dans l’ensemble des domaines de consommation ».

