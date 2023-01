Avec lâ€™acquisition de Terreal, Wienerberger surfe sur lâ€™Europe de la toiture en pente et des solutions solaires intÃ©grÃ©es

Wienerberger est sur le point d’acquérir les activités de Terreal – fournisseur européen de solutions innovantes pour toitures, solutions solaires, murs et façades – en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et aux États-Unis. L’activité combinée des toits en pente devrait permettre de vendre environ 75 millions de m² par an, doublant ainsi les ventes en toitures de Wienerberger, et de proposer des solutions solaires intégrées.

Terreal est en train de changer de propriétaire. Le groupe Wienerberger, leader dans la fourniture de matériaux de construction et de solutions d’infrastructure durables, s’active pour acquérir des activités majeures de Terreal auprès de ses actionnaires.

Terreal : Fournisseur européen de premier plan dans le domaine des produits de couverture dédiés à la rénovation et à la réparation

Le périmètre de l’opération comprendrait les activités de Terreal en France, en Italie, en Espagne et aux États-Unis, ainsi que les activités allemandes et du Benelux de Creaton, acquises par Terreal en 2020, qui emploient près de 3 000 personnes. À l’issue de cette opération, Wienerberger agrandira son empreinte opérationnelle de 29 sites. L’acquisition des activités de Terreal, qui devraient générer un chiffre d’affaires annuel d’environ 740 millions d’euros en 2022, constituerait un complément important aux activités de Wienerberger, en particulier dans le contexte de la nouvelle Réglementation Environnementale française (RE 2020) relative à l’efficacité thermique et à la sobriété des matériaux utilisés pour la construction, adoptée parallèlement aux réglementations européennes portant sur la réduction de consommation énergétique. Par ailleurs, Terreal exploite des installations de pointe, notamment en France, dont le centre de recherche et de développement de Castelnaudary, et en Allemagne.

L’étape idéale dans la stratégie de croissance créatrice de valeur de Wienerberger

Pour Wienerberger, l’acquisition de Terreal viendra en complément des activités existantes et offrira des opportunités de croissance uniques, notamment sur les marchés français et allemand. Elle permettra à l’entreprise de renforcer encore sa position de pionnier de l’innovation et de la décarbonisation dans le secteur. Heimo Scheuch, Président Directeur Général du Groupe Wienerberger, a déclaré à propos de ce projet d’acquisition : « La rénovation du parc immobilier vieillissant en l’Europe est une étape essentielle pour atteindre la neutralité climatique. Pour Wienerberger, ce domaine d’activité recèle un énorme potentiel de croissance à exploiter dans les années à venir, notamment dans le segment des toitures, y compris les solutions solaires et de gestion de l’eau. L’acquisition de Terreal doublerait nos ventes de toiture. En les faisant passer à 75 millions m², elle constituerait une étape importante dans la mise en œuvre de notre stratégie de croissance créatrice de valeur. Avec les activités de Terreal qui complètent parfaitement notre propre gamme de produits, nous renforcerions notre capacité à fournir des solutions de premier ordre, surtout sur les marchés stratégiquement importants que sont la France et l’Allemagne. Dans le même temps, notre position dans le secteur de la rénovation et de la réparation s’améliorera considérablement. Grâce à l’importance commune que nous accordons à la durabilité, aux solutions innovantes et aux modèles commerciaux digitalisés, l’installation de nos solutions permettra de réduire les émissions de CO2 de 225 000 tonnes par an. En outre, nous dégagerons des synergies durables en combinant nos installations de production et nos technologies et en élargissant notre gamme de produits en ce qui concerne le toit en pente, y compris les accessoires et l’isolation ».

Expert européen en matière d’intégration solaire en toiture

En créant le premier véritable expert européen en matière de toits en pente qui intègre des solutions pour l’énergie solaire, l’eau et d’autres solutions pour le toit, Wienerberger construit une plate-forme solide pour la poursuite de sa croissance. Laurent Musy, Président Directeur Général du groupe Terreal, a ajouté : « Ces dernières années, Terreal a mis en œuvre avec succès une stratégie de croissance durable, grâce à l’engagement de nos équipes, au soutien de nos clients, de nos communautés et de nos actionnaires que je tiens à remercier tout particulièrement. L’acquisition et l’intégration réussies de Creaton en Allemagne et en Europe de l’Est ont été un point fort très positif. A l’heure où des défis sans précédent liés aux prix élevés de l’énergie et des besoins toujours plus urgents de décarbonisation de notre industrie et du bâtiment nous assaillent, unir nos forces avec Wienerberger nous permettrait d’accélérer notre feuille de route actuelle grâce au partage des meilleures pratiques, aux investissements, à l’innovation et à la digitalisation. Wienerberger est une entreprise européenne très réputée qui possède une grande expertise dans le secteur des tuiles et des briques en terre cuite dans le monde entier. Elle bénéficierait clairement de la complémentarité de notre empreinte industrielle et de l’ajout des marques, des actifs et des capacités de Terreal/Creaton, notamment en France et en Allemagne, dans le domaine des toits en pente et du solaire. Wienerberger a un projet industriel et commercial ambitieux qui assurera la croissance durable de nos activités. Nos collègues autrichiens, polonais et hongrois, qui connaissent un grand succès, resteront sous le contrôle de nos actionnaires actuels. Nous continuerons à les soutenir dans la phase de transition. » En achetant Terreal, Wienerberger franchira sa plus grande étape à ce jour dans le cadre de sa stratégie de croissance créatrice de valeur, qui repose sur des critères ESG ambitieux et se concentre sur le développement de produits et de solutions durables.