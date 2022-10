MalgrÃ© la conjoncture plus de 87 GW de photovoltaÃ¯que ont Ã©tÃ© installÃ©s au premier semestre 2022

Le marché des installations solaires devrait augmenter de 38% d’une année sur l’autre malgré la hausse continue des prix du polysilicium et d’autres coûts de matières premières en hausse. Malgré aussi les sanctions contre la Chine pour avoir utilisé le travail forcé ouïghour pour fabriquer des panneaux solaires, sans parler du blocage du département américain du Commerce au début de 2022 en raison d’accusations antidumping en Asie du Sud-Est. Autant de chausse-trappes qui n’ont pas affecté le développement du photovoltaïque dans un monde de l’énergie en pleine crise ! C’est la principale conclusion du nouveau document de recherche publié par Rethink Energy.

Rethink Energy suit les données de vingt principaux marchés nationaux et indique que les installations solaires mondiales étaient de 40,4 GW au premier trimestre, suivies de 46,6 GW au deuxième trimestre. Ces chiffres sont respectivement en hausse de 32,4 % et 50,6 % d’une année sur l’autre. Ainsi, Rethink Energy a relevé ses prévisions pour 2022 de 204 GW à 224 GW pour l’ensemble de 2022.

À la fin du premier trimestre, le nombre des installations américaines semblaient avoir diminué de plus de 50 %, avant que le président Biden n’intervienne avec son programme d’urgence pour sortir de l’impasse. Les États-Unis sont ainsi en hausse de 18,1 % malgré son quasi-blocage total des importations pour le premier trimestre.

“La grande majorité des installations solaires mondiales se trouvent toujours en Chine, qui a ajouté 30,2 GW au premier semestre et ajoutera 55,9 GW supplémentaires pendant le reste de l’année, pour une croissance de 56,9 % en année pleine”, explique Andries Wantenaar, analyste solaire chez Rethink Energy et auteur principal du rapport ». “Cela signifie que la Chine représente 38,4 % des installations mondiales et qu’elle est en augmentation constante”, ajoute-t-il. Le marché indien est également en hausse de 53,5 %. L’Inde et la Chine apportent toutes deux de nouvelles incitations. Mais derrière ces pays à la croissance la plus élevée d’une année sur l’autre se trouvent presque tous des pays européens.

Les huit marchés européens suivis par Rethink Energy ont ajouté 12,8 GW et ajouteront 17,8 GW supplémentaires pour le second semestre de l’année, en hausse de 48,1 %. Les plus fortes accélérations des déploiements photovoltaïques européens se situent en Allemagne et en Pologne. L’Allemagne s’est hissée à la 4ème place mondiale et maintiendra cette position – avec la Pologne juste derrière à la 5ème place, dépassant peut-être même l’Allemagne l’année prochaine.

L’Amérique latine a ajouté 7,1 GW au premier semestre et ajoutera 12,2 GW supplémentaires, pour une croissance de 26,1% en année pleine, tandis que la périphérie de l’Asie de l’Est – Japon, Taïwan et Corée du Sud – n’a ajouté que 6,2 GW et n’ajoutera que 5,8 GW supplémentaires, soit une baisse de 1,7 %. Le Japon tombera à la 7ème place derrière le Brésil. Non seulement la Corée du Sud et le Japon diminueront, mais en Australie, la baisse pourrait être plus importante, jusqu’à 15 %. L’investissement y est en berne depuis plusieurs années et la reprise anticipée ne se reflétera pas encore dans les chiffres du S2.

Encadré

La fabrication de polysilicium évolue mais les prix augmentent toujours

Le silicium polycristallin, le grand goulot d’étranglement de la production photovoltaïque au cours de l’année écoulée et la source de la quasi-totalité des hausses de prix, a augmenté de façon spectaculaire de 5,6 % chaque mois au cours du premier semestre 2022. Les fabricants de plaquettes utilisent de plus en plus des tranches plus fines de polysilicium, réduisant l’épaisseur des plaquettes de 175 mm à 155 mm, ce qui réduira la consommation de polysilicium de 6 %. La fabrication chinoise représente désormais 80 % des modules et du polysilicium, et 97 % du total mondial des wafers.