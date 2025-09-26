L’Union sociale pour l’habitat lance l’Alliance des Hlm pour les énergies renouvelables

Mercredi 24 septembre dernier, lors du Congrès Hlm, Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union sociale pour l’habitat (USH), a annoncé le lancement imminent de l’Alliance des Hlm pour les énergies renouvelables, aux côtés de Emmanuelle Wargon, présidente de la Commission de régulation de l’énergie, Julien Nyssen, président du Syndicat des énergies renouvelables, et Boris Petric, directeur juridique et fiscal de l’USH.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité du Congrès Hlm 2023 de Nantes, placé sous le thème « Le parc Hlm, source d’énergie des territoires », où le logement social avait affirmé sa vision et présenté des avancées concrètes en matière de production d’énergies renouvelables au service des locataires et des territoires. Réaffirmée dans les vœux d’Emmanuelle Cosse pour 2025, cette ambition prend un nouvel élan dans un contexte porteur, marqué par l’attente des décrets de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie 2025-2035 (PPE 3) et l’approche de la COP 30.

Le projet se concrétisera par un séminaire national réunissant l’ensemble des acteurs du logement social et leurs partenaires, le 4 décembre 2025 à l’Auditorium de la SMA BTP à Paris. Ce rendez-vous posera les bases d’un cercle de réflexion (de type “think tank”) dédié à la transition énergétique dans le logement social. Ce cercle de réflexion aura pour missions de :

Faciliter la collaboration entre les acteurs engagés,

Identifier les leviers et lever les obstacles au déploiement à la massification de la production locale d’énergie renouvelable,

Porter ces propositions auprès des pouvoirs publics.

Tous les organismes de logement social volontaires ainsi que leurs partenaires seront invités à y contribuer. Ce groupe de réflexion disposera de deux ans pour formuler ses recommandations et les présenter dans le cadre du débat public du programme politique et électoral de 2027.