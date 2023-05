Louer sa centrale solaire ? CÊ¼est dÃ©sormais possible avec Alterna Ã©nergie

Le fournisseur Alterna énergie met à la disposition des professionnels la première offre dʼautoconsommation individuelle incluant la location du matériel solaire sur 20 ans. Décryptage !

Alterna énergie, fournisseur alternatif mutualiste dʼénergie verte et bas carbone, engagé dans un avenir durable et local, poursuit sa mission dʼaccompagnement auprès des professionnels pour en faire des acteurs de la transition énergétique en rapprochant toujours plus la production de la consommation dʼénergie. Lʼentreprise leur propose désormais une offre innovante et clé en main dʼautoconsommation individuelle solaire. Sa particularité ? Elle est la seule du marché à proposer la location dʼune centrale photovoltaïque sur 20 ans. Pas dʼinvestissement conséquent mais une installation simple et rapide, réalisée sous trois mois pour des économies immédiates. Lʼassociation Larnay Sagesse qui gère trois établissements médicaux-sociaux est lʼun des premiers clients dʼAlterna énergie à bénéficier de cette solution énergétique dʼavenir. Le résultat : une facture dʼélectricité qui devrait être réduite dʼ1/3 environ.

Une offre clé en main auto-financée grâce aux économies réalisées

La crise énergétique a eu cet effet révélateur : lʼénergie nʼest plus perçue comme une commodité sans grande valeur, cʼest un actif stratégique à gérer avec le plus dʼefficience possible. Les centrales solaires dʼAlterna énergie sʼadaptent facilement à tous les sites et permettent de consommer sa propre électricité verte. Les avantages sont nombreux : la réduction de sa dépendance énergétique et des économies considérables grâce à un prix de fourniture maîtrisé décorrélé de la volatilité du marché. En outre, lʼinstallation solaire est réalisée sous trois mois car elle est autoportée et auto lestée simplifiant ainsi les procédures administratives. Cette solution innovante, assemblée dans le département de la Vienne près du siège dʼAlterna énergie, est mobile donc facilement déplaçable dʼun lieu à un autre en fonction des besoins du client. La nouvelle offre dʼautoconsommation solaire dʼAlterna énergie est unique sur le marché : elle propose aux professionnels un contrat de location du matériel solaire sur 20 ans. Aucun investissement initial à prévoir, lʼinstallation est rentabiliséegrâce aux économies réalisées sur la facture dʼélectricité.

Rapprocher les consommateurs des producteurs

En premier lieu, une étude personnalisée est établie pour déterminer le dimensionnement et la puissance optimale de la centrale, la production et la consommation sur une année puis, enfin, les économies réalisées sur la facture finale. Les clients sont accompagnés de bout en bout du projet, de lʼétude de faisabilité, à la gestion administrative, jusquʼà lʼinstallation au sol du matériel et la maintenance des installations. Enfin, les clients ont le choix de sʼappuyer sur Alterna énergie pour leur fourniture dʼélectricité ou de choisir un autre opérateur. Antonin Marcault, Directeur général dʼAlterna énergie, précise : « Cette offre dʼautoconsommation individuelle est inédite dans son modèle car elle repose sur la location de lʼinstallation solaire sur 20 ans. Pas dʼinvestissement onéreux à prévoir

mais une rentabilité et des bénéfices immédiats. Chez Alterna énergie nous portons cette conviction que la transition énergétique ne peut se réaliser opérationnellement quʼà la maille territoriale avec une décentralisation de lʼénergie. Cette offre est une illustration de lʼengagement que nous portons de rapprocher les consommateurs des producteurs pour fournir une énergie verte et locale au service de notre souveraineté énergétique et de la transition écologique ».

Encadré

Lʼexemple Larnay Sagesse en quelques chiffres

- 205 MWh produits sur site via les panneaux photovoltaïques soit près dʼ1/3 des besoins électriques

- Une facture dʼélectricité réduite dʼ1/3

- Environ 17 000€ de coût annuel de location du matériel

« Dans un contexte où les questions énergétiques viennent impacter nos organisations dʼun point de vue budgétaire, écologique et sociétal ; il est nécessaire et urgent -en complément dʼune réflexion sur lʼoptimisation de nos consommations énergétiques- de déployer des solutions dʼapprovisionnement alternatives et de proximité permettant de réduire les coûts et lʼimpact écologique de nos bâtis. Lʼoffre proposée par Alterna Énergie est venue sʼinscrire dans une politique globale de maîtrise des énergies portées depuis 2014 par lʼAssociation Larnay Sagesse avec lʼinstallation dʼune chaufferie bois, et qui se poursuit aujourdʼhui avec la mise en place dʼun système de production dʼeau chaude solaire. » souligne Olivier Besseron, Directeur Général de lʼAssociation Larnay Sagesse.

Encadré

Quid dʼAlterna énergie ?

Alterna énergie est un fournisseur-producteur alternatif dʼénergie verte pour des clients particuliers et professionnels en France. Créée en 2005 et dirigée par Antonin Marcault, Alterna tire sa force de son modèle mutualiste qui regroupe 50 entreprises locales dʼénergie (ELE) engagées dans la distribution, production et fourniture dʼénergie. Expertes et pionnières dans le développement des énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque, hydroélectricité, méthanisation…), ces entreprises innovantes et partenaires des collectivités, participent à la dynamisation des territoires. Sur ces fondations, Alterna énergie propose plus de proximité avec des offres vertes en circuit-court qui rapprochent les consommateurs des sites de production dʼénergies renouvelables.

Alterna énergie en chiffres :

- Une centaine de collaborateurs

- 50 entreprises locales dʼénergie co-actionnaires

- 1TWh de production dʼénergie renouvelable

- 40 M€ investis dans le développement des EnR

- 330 fermes de production

- Un chiffre dʼaffaires de 600M dʼeuros en 2022