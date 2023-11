LONGi maintient la note AAA dans la derniÃ¨re Ã©valuation de la bancabilitÃ© de PV ModuleTech

LONGi a maintenu sa note AAA dans le dernier rapport de bancabilité de PV ModuleTech du troisième trimestre 2023, mettant en évidence la constance de l’entreprise en termes de performances et de stabilité financière.

La note AAA obtenue pour la quinzième fois consécutive par LONGi témoigne de la confiance unanime que les marchés financiers internationaux, les institutions tierces et l’industrie photovoltaïque dans son ensemble accordent à la solidité générale de l’entreprise. Le rapport d’évaluation de la bancabilité de PV ModuleTech analyse et compare régulièrement les points forts des fabricants du secteur de l’énergie solaire, du point de vue de la fabrication (chaîne de valeur, production, expéditions mondiales de modules, dépenses d’investissement et de R&D) et des performances financières (flux de trésorerie, dette, évaluation, rentabilité et chiffre d’affaires).

Une 15e note AAA consécutive qui souligne un premier semestre 2023 solide

La note AAA met une nouvelle fois en évidence la solidité financière de LONGi et le respect des exigences financières les plus strictes pour assurer la stabilité de l’entreprise à long terme. LONGi a également enregistré un premier semestre 2023 solide et a récemment annoncé que le deuxième trimestre 2023 était le meilleur de l’histoire de l’entreprise, avec un bénéfice net de plus de 0,7 milliard d’euros (5,5 milliards de yuans)*. Depuis 2020, LONGi est la première entreprise de l’industrie solaire en termes de production et d’expéditions de modules et de plaquettes, et elle prévoit atteindre une capacité de production de modules de 130 GW en 2023, dont 30 GW proviendront de sa série de modules à contact arrière Hi-MO X6 de qualité supérieure. L’innovation technologique de LONGi dans le domaine de l’énergie solaire est incarnée par sa technologie HPBC exclusive (cellules hybrides à contact arrière passivé).

Les évaluations BloombergNEF et Z-Score d’Altman confirment des perspectives positives et solides

D’autres institutions indépendantes ont évalué LONGi au cours des derniers mois, avec des résultats qui démontrent la résilience et la capacité de l’entreprise à servir ses clients et parties prenantes dans un contexte de marché difficile. Parmi ces évaluations figurent le rapport sur la bancabilité des modules photovoltaïques et des onduleurs de BloombergNEF (BNEF) et le Z-Score d’Altman. En novembre 2022, le rapport annuel de BloombergNEF (BNEF) sur la bancabilité des modules photovoltaïques et des onduleurs a reconnu LONGi comme une marque de modules « 100 % bancable », qui démontre une excellente santé financière, soutenue par la solidité continue de l’entreprise et un niveau élevé de recherche et développement technologiques. LONGi a également fait preuve d’une maîtrise des risques très efficace et a démontré une capacité de développement durable à long terme. Par ailleurs, l’entreprise a obtenu un Z-score Altman de 4,3 dans le rapport BNEF sur les perspectives du marché mondial du photovoltaïque au troisième trimestre, la positionnant dans la « Zone de sécurité », la meilleure catégorie du classement, ce qui met en évidence sa stabilité financière. Le modèle Z-Score d’Altman a été créé en 1968 par le professeur de finance américain Edward Altman pour mesurer la stabilité financière des entreprises.

*Taux de change : 1 EUR = 7,8771 CNY, 30 juin 2023, Banque populaire de Chine