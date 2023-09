LONGi : les rÃ©sultats commerciaux du premier semestre 2023 connaissent une croissance insolente

Au premier semestre 2023, LONGi a enregistré un chiffre d’affaires de 8,208 milliards d’euros (64,652 milliards de yuans)*. Le groupe a expédié 52,05 GW de plaquettes monocristallines et 26,64 GW de modules monocristallins dans le monde entier. Autour d’une démarche R&D revendiquée : la technologie à contact arrière considérée comme l’avenir des modules photovoltaïques !

LONGi vient de publier ses résultats commerciaux pour le premier semestre 2023. Au cours de cette période, LONGi a enregistré un chiffre d’affaires de 8,208 milliards d’euros, soit une hausse de 28,36 % sur un an, et la société cotée en bourse a réalisé 1,165 milliard d’euros de bénéfice net attribuable à ses actionnaires, soit une hausse de 41,63 % en glissement annuel. Au premier semestre 2023, la croissance du bénéfice net de l’entreprise a largement dépassé la croissance des revenus, avec un bénéfice net de plus de 0,7 milliard d’euros au deuxième trimestre, soit le meilleur trimestre de toute l’histoire de l’entreprise, ce qui démontre sa forte compétitivité sur le marché. Portés en amont par la baisse rapide des prix des matériaux à base de silicium polycristallin au premier semestre 2023, les prix dans l’ensemble de la chaîne industrielle ont connu une tendance à la baisse et les bénéfices de la chaîne industrielle seront redistribués. Les entreprises qui bénéficient d’un avantage concurrentiel à l’échelle mondiale et d’opérations stables feront preuve d’une meilleure résilience dans cette phase du cycle industriel.

Le silicium reprend de la valeur et la rentabilité de l’industrie augmente

Les nouveaux matériaux de silicium produits en amont de l’industrie photovoltaïque ont été mis sur le marché au cours des six premiers mois de l’année, réduisant ainsi les coûts de l’industrie, et stimulant le secteur photovoltaïque pour maintenir un niveau de croissance élevé tout en soutenant une forte demande sur le marché des applications finales. La balance des bénéfices a commencé à pencher en faveur de l’ensemble de la chaîne industrielle, et la planification de la production de la chaîne industrielle a permis de prendre un virage à la hausse. Au premier semestre 2023, LONGi a enregistré un volume d’expédition de plaquettes de silicium monocristallin de 52,05 GW, dont 22,98 GW au titre des ventes externes et 29,07 GW pour un usage interne. La société a également enregistré un volume d’expédition de cellules solaires monocristallines de 31,50 GW, dont 3,28 GW au titre des ventes externes et 28,22 GW pour un usage interne. LONGi a expédié un total de 26,64 GW de modules monocristallins, dont 26,49 GW au titre des ventes externes et 0,15 GW pour un usage interne. Dans le même temps, la revalorisation du matériau silicium a conduit à une reprise significative du retour sur investissements des centrales photovoltaïques, et l’attentisme s’est dissipé avec le temps.

L’accélération du développement technologique met la technologie de contact arrière au premier plan

Le développement technologique actuel des cellules solaires photovoltaïques est en pleine expansion et un processus itératif de développement étape par étape a été établi. Les principales orientations technologiques au-delà de la technologie PERC incluent les cellules TOPCon, HJT, BC, etc. Bien que les cellules TOPCon soient au stade de la production en série et de l’expansion à grande échelle, l’industrie estime qu’elles possèdent en générales de fortes capacités de transition et les cellules basées sur la technologie à contact arrière, considérées comme les technologies du futur, sont très recherchées.

Les modules Hi-MO 6 avec technologie de contact arrière apportent un rendement supplémentaire de 5 % par rapport aux modules conventionnels de type TOPCon-N

Le module photovoltaïque Hi-MO 6 est basé sur la technologie de cellules HPBC à haut rendement, et il est conçu pour le marché des systèmes distribués. HPBC est l’acronyme de Hybrid Passivated Back Contact cell (cellule hybride à contact arrière passivé), sa face avant étant dépourvue de jeu de barres et de ruban, contribuant ainsi à l’efficacité, à la durabilité et à l’esthétique du module. Offrant un rendement de 23,2 % et une performance de 88,9 % après 25 ans, la série Hi-MO 6 de LONGi s’impose comme le module photovoltaïque de la prochaine génération. Question performances, la série Hi-MO 6 offre un rendement de module nettement plus élevé. Typiquement, les simulations de production d’électricité de différentes régions du monde montrent un gain moyen de 5 % par rapport aux modules TOPCon de type N conventionnels. En termes de durabilité, la série Hi-MO 6 utilise un procédé de soudage sur une ligne à contact arrière afin d’améliorer efficacement la résistance aux microfissures. Les bords des cellules HPBC de la série Hi-MO 6 ne doivent résister qu’à une pression de 26 MPa, tandis que les cellules conventionnelles sont exposées à une pression de 50 MPa. « LONGi a investi dans le développement de sa propre technologie HPBC à contact arrière, car nous pensons qu’elle représente l’avenir des installations sur toit en termes de rendement, de durabilité et de faible coût actualisé de l’énergie (LCOE) », explique Nick Wang, vice-président de LONGi Europe DG (production décentralisée). « Depuis le lancement de la série de modules Hi-MO 6 en novembre 2022 en Europe, la demande est en nette augmentation, en particulier pour les installations photovoltaïques à usage commercial et agricole à grande échelle. À l’échelle mondiale, la capacité de production de notre technologie HPBC à contact arrière est de 30 GW », ajoute Nick Wang.

LONGi investit massivement dans la R&D, faisant ainsi progresser les technologies d’avenir pour l’ensemble de l’industrie photovoltaïque

De 2012 au premier semestre 2023, l’entreprise a investi plus de 2 540 milliards d’euros (20 milliards de yuans)* en recherche et développement, ce qui représente la dépense en R&D la plus élevée du secteur. Au cours de la période considérée, avec la certification des résultats confirmée par l’agence européenne d’essais solaires ESTI, LONGi a atteint un rendement de conversion de 33,5 % pour les cellules solaires tandem en silicium cristallin-pérovskite sur des plaquettes de silicium CZ à usage commercial, ce qui la positionne une fois de plus en tête du secteur. LONGi a confirmé que plusieurs produits et technologies de cellules solaires à haut rendement de la société sont déjà en phase de développement et en phase de projet pilote, et qu’elle accélère la commercialisation et la production en série des produits résultant de la recherche et du développement de technologies à haut rendement à faible coût.

L’industrie photovoltaïque s’étend et se rationalise

Selon les associations professionnelles de l’industrie, au premier semestre 2023, la valeur totale des exportations de produits photovoltaïques a atteint 28,92 milliards de dollars, soit une augmentation de 11,6 % sur un an. L’industrie s’attend généralement à ce que les principaux marchés tels que la Chine, l’Europe, les États-Unis, l’Inde et le Brésil soient les moteurs de la croissance de la demande mondiale de photovoltaïque en 2023. On s’attend également à ce que la région du Moyen-Orient dépasse le marché européen en termes de croissance de la capacité installée. LONGi participe à des projets au Moyen-Orient et dans d’autres régions. L’incertitude qui règne sur les marchés d’outre-mer a entraîné une course industrielle aux clients et aux commandes. Face au cycle industriel actuel et à l’incertitude concernant l’avenir du marché, au cours de la période considérée, LONGi a continué à s’engager dans des opérations efficaces et stables pour prévenir les risques opérationnels. Fin juin 2023, le ratio actif-passif de la société était de 55,99 %. Par rapport au ratio actif-passif de l’industrie de 70 % voire plus, LONGi a maintenu une bonne capacité de remboursement de ses dettes. La durée de rotation des stocks a diminué de 13 jours par rapport au premier semestre 2022. En outre, la compétitivité des produits de LONGi augmente compte tenu de l’intense développement technologique.