LONGi franchit une nouvelle Ã©tape de 30 GW pour les livraisons de modules Hi-MO 5

Les modules Hi-MO 5 de LONGi, basés sur des cellules de 182 mm, ont maintenant été livrés à des clients dans 94 pays, avec des livraisons totales dépassant les 30 GW. De quoi valider la philosophie de conception de l’entreprise via la popularité du produit auprès des clients.

Les modules Hi-MO 5 sont non seulement très pertinents pour les centrales électriques à grande échelle, mais sont également largement applicables aux marchés de l’industrie, de l’entrepreunariat et des PME . Une analyse approfondie suggère que Hi-MO 5 est largement considéré comme représentant le produit optimal en fonction de sa taille, de sa compatibilité avec la chaîne industrielle, de sa valeur produit et de la fiabilité de son cycle de vie.

Depuis le tout premier module Hi-MO 5 à sortir de la chaîne de production, jusqu’aux étapes d’expédition cumulées successives de 10 GW, 20 GW et maintenant 30 GW, LONGi est resté pleinement engagé à mettre sur le marché les produits les plus fiables afin de fournir des solutions à haut rendement pour le développement du « nouveau système électrique ».

De Hi-MO 1 à Hi-MO 5, de ses débuts dans le secteur des modules à devenir un leader de l’expédition, LONGi est resté concentré sur la valeur client et l’innovation technologique et continue d’être à l’avant-garde des percées de l’industrie afin de réaliser, avec ses clients et partenaires mondiaux, l’objectif ultime de la neutralité carbone.