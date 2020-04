LONGi en quÃªte de Â«Green SustainabilityÂ» dans ses usines et chaÃ®nes d’approvisionnement mondiales

En mars 2020, LONGi a officiellement rejoint l’Initiative mondiale RE100, s’engageant à s’approvisionner à 100% en électricité renouvelable dans l’ensemble de ses opérations mondiales d’ici 2028, avec un objectif intermédiaire de 70% d’ici 2027. En novembre 2018, LONGi avait déjà annoncé son «Solar for Solar» concept de fabrication de produits énergétiques propres utilisant 100% d’énergie propre. Rejoindre le RE100 renforce encore l’engagement de l’entreprise envers une terre toujours plus décarbonée.

Les usines de LONGi en Malaisie et dans la province chinoise du Yunnan ont fait des progrès significatifs dans la réalisation de l’objectif de l’entreprise de l’électricité 100% renouvelable, en recevant à deux reprises le prix «National Green Factory» décerné par la «Green Manufacturing List» du ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information. En tant que premier fabricant mondial de panneaux solaires, LONGi a toujours intégré sa mission de «durabilité verte» dans ses chaînes d’approvisionnement mondiales, telles que la conception de produits, l’achat de matières premières et les processus de fabrication. Quels sont donc les concepts et pratiques de fabrication «Green Sustainability» de LONGi dans ses usines et chaînes d’approvisionnement mondiales ?

LONGi maîtrise sa consommation d’énergie avec des équipements de production verts et avancés

LONGi guide ses unités commerciales et ses fournisseurs mondiaux à considérer la protection de l’environnement et le cycle de vie du produit (PLC) dès les premières étapes de la conception des produits et des équipements. Par conséquent, les usines mondiales de LONGi utilisent des équipements de haute performance et de pointe qui sont sélectionnés pour réduire et minimiser la consommation d’énergie pendant le processus de production.

LONGi achète des matières premières recyclables et renouvelables pour réduire l’utilisation et la consommation à la source

Conformément à la pratique établie, l’entreprise part de la conception des produits pour réduire la consommation d’énergie. À bien des égards, plus le produit est avancé, moins il a d’impact sur l’environnement. En production, LONGi recherche et innove constamment pour utiliser des matières premières recyclables et renouvelables. LONGi préconise également la conception de produits sans déchets, recyclables et durables. Dans la gamme standardisée de l’industrie, LONGi spécifie que les matériaux des produits doivent être plus fins (POE, EVA, verre, plaque arrière, etc.) et plus légers (cadre), le module à double vitrage de l’entreprise adoptant la norme «2 + 2 mm» pour réduire l’utilisation et la consommation de matières premières. En outre, LONGi prévoit de promouvoir l’utilisation de matériaux de plaque arrière verte dans le processus de production des modules. Lorsqu’un module génère des économies de coûts à partir de ses matières premières, les économies correspondantes provenant des applications des modules de LONGi dans le monde seront substantielles.

LONGi utilise des matériaux d’emballage recyclés dans chaque maillon de production

LONGi a toujours préconisé que les matériaux d’emballage utilisés dans toute la chaîne d’approvisionnement de l’industrie et dans chaque maillon de production soient recyclables et utilisés à plusieurs reprises. Par exemple, lorsque des tiges de silicium arrivent à l’usine de tranchage, l’emballage sera retourné à l’usine de tiges de silicium pour recyclage. LONGi encourage activement ses fournisseurs mondiaux à recycler les matériaux d’emballage, à promouvoir la protection de l’environnement et à l’adopter tout au long de leur propre chaîne d’approvisionnement. Sur la base de la sécurité et de la fiabilité, LONGi rendra l’emballage du produit plus léger et plus fin, ce qui réduira les émissions de carbone lors du transport du produit.

LONGi a l’intention de créer un département de recyclage et de gestion des matériaux dans chaque usine

LONGi s’efforce de contrôler l’impact environnemental du cycle de vie du produit (PLC) et de prolonger la durée de vie de ses modules solaires. La société estime que la longue durée de vie du produit et la fiabilité de ses produits solaires sont des moyens efficaces de protéger les ressources de la terre. Les modules photovoltaïques sont fabriqués à partir de cellules solaires, de verre, de plaques arrière, de cadres en aluminium, d’EVA, etc., et bon nombre de ces éléments ont une valeur de recyclage. En plus d’assurer le long cycle de vie de ses produits de modules, LONGi suit également la «mise hors service» et le recyclage des modules en fin de vie.

LONGi a l’intention de créer un département de recyclage et de gestion des matériaux pour mener des recherches professionnelles sur les déchets et les matériaux recyclés. Par exemple – la gestion de la boue de silicium et la réduction des déchets de fil de diamant, de graphite, de carton et de plastique. De plus, LONGi affinera les déchets pour maximiser la valeur des matières premières et augmenter le nombre de cycles de déchets. Les coûts de production réduits permettent à LONGi d’utiliser plus efficacement les matières premières, de réduire les émissions de carbone dans la production et de récompenser les clients pour leur utilisation d’énergie propre.

LONGi réalise des évaluations vertes des fournisseurs dans toutes ses unités d’affaires

La capacité des fournisseurs mondiaux de LONGi à faire bon usage des énergies renouvelables est vitale pour le développement commun de LONGi et de ses fournisseurs. Le processus de certification et d’audit des fournisseurs de l’entreprise a intégré des exigences de développement durable et de surveillance de l’élimination des déchets toxiques, des émissions de déchets et de la consommation d’énergie pauvre dans les processus de production de ses fournisseurs mondiaux.

LONGi promeut l’utilisation de l’énergie propre dans ses usines mondiales

Ces dernières années, LONGi a installé des systèmes solaires photovoltaïques sur les toits de ses usines pour générer et utiliser l’énergie propre pour la production. De plus, la société a développé plus de 2GW de centrales solaires photovoltaïques au sol et 1,5GW de stations commerciales et industrielles. LONGi a appliqué la même politique d’utilisation de l’énergie propre à ses opérations mondiales étendues dans divers pays comme la Malaisie et le Vietnam. Alors que l’échelle de production de l’entreprise a considérablement augmenté, ses émissions de carbone sont considérablement réduites.

À l’avenir, LONGi encouragera et cherchera à accélérer la transition énergétique mondiale avec des produits solaires innovants. Du point de vue de la fabrication, l’entreprise a assumé une responsabilité croissante pour la «durabilité verte» de la terre et joue un rôle actif dans la sécurisation d’un avenir commun pour toute l’humanité.