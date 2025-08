LONGi conserve le statut AAA au T2 2025 PV ModuleTech Bankability Ratings

LONGi a de nouveau reçu la note AAA dans le classement PV ModuleTech Bankability Ratings, publié par PV Tech au 2e trimestre 2025. Il s’agit du 22e trimestre consécutif où LONGi atteint le premier rang, ce qui souligne la stabilité financière et opérationnelle de l’entreprise dans l’industrie mondiale des modules photovoltaïques. Le classement est basé sur une évaluation complète de l’intégration de la chaîne de valeur, de la capacité de production, des volumes d’expédition mondiaux, des investissements en R&D, des dépenses d’investissement et de la santé financière.

LONGi souligne son leadership technologique avec des records d’efficacité des cellules

LONGi continue de se concentrer sur le leadership technologique dans les architectures de silicium cristallin et de cellules solaires en tandem. Les efforts de R&D de l’entreprise ont conduit à des percées notables en matière d’efficacité de conversion. En avril 2025, l’Institut allemand de recherche sur l’énergie solaire Hamelin (ISFH) a certifié un rendement de 27,81 % pour la cellule solaire HIBC (Hybrid Interdigitated Back Contact) exclusive de LONGi, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de performances des cellules en silicium monocristallin. En parallèle, LONGi a atteint un rendement certifié de 34,85 % pour sa cellule tandem silicium-pérovskite cristalline, comme l’a confirmé le National Renewable Energy Laboratory (NREL) des États-Unis. LONGi détient actuellement des records du monde dans les deux catégories technologiques.

Le lancement d’un module de 700 W signale l’entrée dans l’ère de l’efficacité de + de 25 %

Lors du SNEC 2025, LONGi a officiellement présenté ses produits de modules photovoltaïques basés sur HIBC. Ces modules délivrent des puissances de sortie supérieures à 700 W en utilisant un format standard de 2382 mm × 1134 mm. Avec un rendement des modules de production approchant les 26 %, ce développement marque une étape importante dans l’ère de « l’efficacité de 25 %+ » pour les modules photovoltaïques commerciaux. Le dévoilement du produit a été dirigé par le président de LONGi, Baoshen Zhong, et le président du Distributed Business Group, Charles Jiang, lors de l’événement SNEC à Shanghai.

La bonne performance de LONGi sur le marché souligne la dynamique commerciale

Les récents résultats commerciaux de LONGi reflètent la capacité de l’entreprise à traduire les progrès technologiques en succès sur le marché. Lors de l’Intersolar Europe 2025, LONGi a annoncé des expéditions mondiales record de 28,5 GW dans le segment de la production distribuée pour le premier semestre de l’année, dont plus de 8 GW vers l’Europe. Cette performance souligne la demande croissante de modules à haut rendement dans tous les segments de marché. Soutenue par des opérations stables et une clientèle diversifiée, LONGi vise à poursuivre sur cette lancée en maintenant une livraison fiable, en renforçant le soutien local et en augmentant la production de ses dernières technologies à haut rendement.