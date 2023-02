L’Observatoire des EnR vient de publier la nouvelle Ã©dition de son Guide des formations

Le Guide des formations de l’Observatoire des ENR vient d’être publié. Riche en informations, ce guide se révélera utile aux étudiants devant renseigner leurs vœux dans Parcoursup : il présente 200 formations ayant trait aux EnR et à l’écoconstruction allant de BAC+2 à Bac+5. Les professionnels en recherche de qualifications supplémentaires pourront consulter les formations continues longue durée ou courte durée ou les formations dispensées par des industriels et des bureaux d’études. Classées par niveaux et cartographiées, les formations sont aussi illustrées par des témoignages. Un éclairage est apporté également sur le métier d’installateur EnR, dont ces filières auront un besoin accru dans les années à venir avec l’orientation vers des mix énergétiques de plus en plus verts.

