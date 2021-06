Lâ€™industriel suisse INTEGRA Biosciences s’engage dans la voie du dÃ©veloppement durable via lâ€™Ã©nergie solaire

INTEGRA Biosciences, fournisseur suisse réputé de matériels et consommables de laboratoire de haute qualité pour la manipulation des liquides et la préparation de milieux, a fait des progrès significatifs concernant son objectif de minimiser son empreinte écologique, avec l’installation de nouveaux systèmes photovoltaïques sur son site américain de Hudson, au New Hampshire. Ces systèmes fourniront dorénavant 77% de l’ensemble des besoins énergétiques du siège social et du site de production américains de l’entreprise, ce qui permettra d’économiser le volume de CO 2 produit en un an par 2 900 voitures ou 2 300 maisons individuelles aux États-Unis.

INTEGRA a installé ses premiers systèmes photovoltaïques à son siège social international de Zizers, en Suisse, en 2019. Associés à une importante utilisation d’hydroélectricité d’origine suisse, ils garantissent que le site de Zizers, chauffage et climatisation inclus, fonctionne entièrement avec des énergies renouvelables. INTEGRA a étendu cette approche durable à son site américain et a maintenant achevé l’installation de quelque 1 500 panneaux solaires bi-faciaux sur les toits de ses deux bâtiments de Hudson. Avec une capacité de production de 817 000 kWh par an, ils devraient produire plus de 19 millions de kWh au cours de leur durée de vie.

Cette dernière étape fait partie de l’engagement global de la société en termes de durabilité, engagement qui comprend également la promotion du recyclage des consommables à usage unique, l’encouragement des employés à utiliser dans la mesure du possible des moyens de transport respectueux de l’environnement et le recours à des sources d’énergies durables. Ursula Leuthold, coordinatrice d’INTEGRA pour toutes les questions d’environnement, commente : « Nous revoyons constamment nos processus pour les rendre plus respectueux de l’environnement. Avec l’installation de ces nouveaux panneaux solaires aux Etats-Unis, nous avons franchi une étape supplémentaire majeure vers la durabilité. »