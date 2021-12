Lhyfe livre 338 kg dâ€™hydrogÃ¨ne renouvelable Ã  la 1Ã¨re station multi-Ã©nergies vertes et locales en France

Lhyfe, pionnier mondial et pure player de la production d’hydrogène vert renouvelable, a approvisionné depuis son site de Bouin, en Vendée, la station multi-énergies de La Roche-Sur-Yon déployée par le SYDEV et Vendée Energie, première station multi-énergies vertes et locales en France. Les premiers kilos ont été livrés le 9 décembre dernier !

Unique en France par son envergure, la station multi-énergies de La-Roche-sur-Yon propose en un seul et même lieu la distribution de trois énergies vertes toutes produites localement et en circuit court pour favoriser la mobilité décarbonée : l’hydrogène vert produit par Lhyfe, le bioGNV (Gaz naturel pour Véhicule) issu des méthaniseurs présents dans les exploitations agricoles du département et l’électricité verte provenant de centrales photovoltaïques.

Le jeudi 9 décembre dernier, 338 kilos d’hydrogène renouvelable ont été livrés à la station. Cette énergie verte a été produite à une soixantaine de kilomètres de là, sur le premier site de production de Lhyfe à Bouin – le premier au monde à produire de l’hydrogène renouvelable à partir d’éoliennes et à échelle industrielle – lui-même inauguré en septembre dernier.

Septembre - décembre : 4 mois seulement pour poser les bases d’une filière complètement nouvelle (site de production, station de distribution, premiers véhicules…). La synchronisation est inédite grâce à la mobilisation des acteurs publics et privés du territoire. Pour que tout le process soit totalement vertueux, les camions de livraison rouleront également à l’hydrogène : Lhyfe attend la livraison prochaine d’un camion rétrofité.

Ce carburant va permettre d’alimenter les premiers usages de l’hydrogène dans le département : bus, bennes à ordures ménagères, poids lourds, véhicules légers à usage intensif… « La question que l’on nous pose régulièrement est celle de l’œuf ou de la poule » explique Matthieu Guesné, président fondateur de Lhyfe. « L’exemple de la mise en place de la filière hydrogène dans la Région des Pays de la Loire montre que la solution, c’est de bâtir un premier écosystème pour mettre en adéquation l’offre et la demande, et de déployer l’ensemble des éléments dans le même temps : véhicules, sites de production, sites de distribution. Nous sommes vraiment très fiers de voir ces premiers véhicules rouler grâce à notre hydrogène renouvelable. La mobilité écologique est enfin une réalité ! »