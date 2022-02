LG met fin Ã  son activitÃ© de panneaux photovoltaÃ¯ques

Clap de fin pour le solaire chez LG ! Le groupe arrête la production et la vente de panneaux photovoltaïques et consacre davantage de ressources aux domaines d’activité en croissance.

LG Electronics Inc. (LG) met fin à son activité de panneaux photovoltaïques. La décision a été approuvée par le conseil d’administration cette semaine. Elle intervient dans un contexte d’incertitude croissante sur le marché mondial des panneaux photovoltaïques, en raison de facteurs divers dont une concurrence de plus en plus intense au niveau des prix et l’augmentation des coûts de matières premières. LG reste mobilisé aux côtés de sa marque et le groupe maintiendra le service auprès des actuels propriétaires de panneaux photovoltaïques LG pendant une durée à déterminer après la clôture de son activité. La production de panneaux photovoltaïques proprement dite se poursuivra jusqu’au deuxième trimestre de cette année afin de constituer un stock suffisant pour assurer le service.

Se consacrer au stockage et à la gestion de l’énergie

La division Business Solutions (BS) de LG, dont fait partie l’activité de panneaux photovoltaïques, réorganisera son portefeuille autour de ses principaux piliers : les activités Information Technology (IT) et Information Display (ID). Le groupe vise à accélérer la croissance de ses différentes gammes de produits de pointe et de ses services sur mesure. LG exploitera dorénavant son expertise en énergie renouvelable pour en faire une valeur ajoutée auprès de ses clients. Le groupe se concentrera sur les secteurs de croissance et entrera dans une nouvelle ère de développement durable, à travers des produits et solutions à évolution rapide tels que les systèmes de stockage d’énergie (ESS), les solutions de gestion d’énergie et d’autres offres qui seront annoncées ultérieurement. Les employés qui quitteront le groupe se verront proposer une aide à la transition et des indemnités proportionnelles à leurs années d’ancienneté au sein de l’entreprise.

La clôture de l’activité panneaux photovoltaïques est prévue le 30 juin 2022.