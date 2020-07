LG Electronics : nouveaux standards de performance Ã©nergÃ©tique pour ses panneaux solaires et investissements pour lâ€™avenir

LG Electronics poursuit son offensive dans le secteur du photovoltaïque avec de nouveaux produits. L’entreprise accueille dans son portefeuille d’offre solaire le produit premium « LG370N1C-N5 » (Type-N). Ce nouveau module premium de 60 cellules atteint un rendement énergétique de 21,4% et génère une production de 370 watts.

Suivant sa stratégie de développement durable, LG Electronics prévoit le lancement mondial de nouveaux produits photovoltaïques au troisième trimestre 2020. Ses solutions solaires de pointe lui permettront de hausser le niveau de performance sur le marché international du solaire et de conforter son avance technologique sur ses concurrents.

21,4% de rendement

Le nouveau module premium « LG370N1C-N5 » (Type-N) génère 370 watts crête et convertit en énergie électrique 21,4% de l’énergie solaire capturée. Avec ces performances, LG dépasse largement le seuil de 20%, déjà considéré comme un standard premium dans l’industrie photovoltaïque. En complément du lancement de nouveaux produits, l’offensive de LG sur le marché du solaire est rendue possible par la modernisation des lignes de production en Corée. Les améliorations qui y seront apportées cette année visent à soutenir l’augmentation de la production de produits photovoltaïques haute performance prévue l’année prochaine. LG Electronics prévoit ainsi de continuer de pénétrer le marché premium de l’énergie solaire avec de nouveaux produits ainsi que de nouvelles lignes de production.

Une performance accrue et de meilleurs produits

Les nouvelles installations seront intégrées aux lignes de production de Gumi, en Corée du Sud. Leur construction est prévue pour la fin de l’année 2020. Dans le cadre de cette nouvelle ligne, l’entreprise prévoit de produire un nouveau module, d’une puissance supérieure à 400 watts, au cours du premier trimestre 2021. Pour cela, LG s’appuie sur la technologie « pavage », qui améliore encore les performances avec un espacement minimal entre chacune des cellules. LG Electronics reste fidèle à lui même et travaille à l’introduction d’autres produits disposant d’une conception améliorée et d’une fiabilité encore plus élevée.

Des projets d’avenir

LG Electronics renforce son emprise technologique sur le marché mondial du photovoltaïque en développant continuellement de nouveaux produits et en appliquant des technologies de pointe. L’année dernière, LG Electronics a attiré l’attention avec son « toit solaire pour voiture », qui peut recharger les batteries des véhicules électriques et hybrides. Le « toit solaire pour voiture » est un module solaire monté sur le toit celle-ci, qui recharge la batterie pendant la conduite pour augmenter l’autonomie du véhicule. Cette solution génère une énergie électrique qui permet à un véhicule de taille moyenne de parcourir environ 1300 kilomètres par an. À la fin de l’année passée, l’entreprise a également livré environ 7 500 modules solaires au « Moorebank Logistics Park » de Sydney, en Australie. La capacité combinée des modules est d’environ 3 mégawatts, qui permettent de produire environ 4800 mégawattheures d’énergie électrique annuellement, ce qui équivaut à alimenter plus de 1 300 ménages en électricité.

Une qualité élevée et une énergie durable

Par ailleurs, LG Electronics continuera à mettre l’accent sur le contrôle de qualité approfondi de ses produits solaires. L’entreprise effectue des tests de qualité pour tous les modules par son propre laboratoire et son système d’assurance qualité, normalisé par la norme IEC et reconnu au niveau international. Cela la distingue radicalement des entreprises qui produisent des modules moins coûteux. « Nous avons décidé de moderniser notre chaîne de production afin d’assurer une croissance durable de notre activité solaire et de participer à la révolution énergétique mondiale », déclare Michael Harre, vice-président du groupe EU Solar Business chez LG Electronics. « Nous voulons continuer à façonner l’avenir avec des produits photovoltaïques de qualité supérieure, fiables et très efficaces, à la pointe de la technologie, et contribuer à relever les défis de la production d’énergie durable dans le monde entier ».