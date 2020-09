Lâ€™expertise microgrids de Reuniwatt rÃ©compensÃ©e Ã  EU PVSEC 2020 online

Les derniers travaux de recherche de Reuniwatt sur la valeur des prévisions de production pour les systèmes hybrides solaire-diesel, présentés à EU PSEC 2020 la semaine dernière, y ont été récompensés par un prix Poster Award. Retour sur le caractère novateur des prévisions pour les systèmes solaires en microgrids !

« L’innovation est au cœur de notre stratégie. Reuniwatt a été fondée avec pour mission de permettre une insertion massive et sécurisée des énergies renouvelables dans les réseaux, et c’est ce que nous proposons aujourd’hui pour les microgrids », déclare Nicolas Schmutz, PDG de Reuniwatt. « Nous remercions le jury et l’audience pour cette belle récompense de nos travaux de R&D, ainsi que nos partenaires et nos clients qui nous font confiance sur leurs projets opérationnels. L’expérience du terrain est cruciale, en particulier pour les projets en sites isolés. »

Les systèmes de prévision de Reuniwatt pour les systèmes hybrides PV-diesel combinent des imageurs du ciel de haute précision – comme le Sky InSight™, équipé d’une caméra infrarouge – avec des méthodes algorithmiques de pointe en traitement d’image, météorologie et modélisation énergétique. Cette innovation est le résultat d’une décennie de travaux de recherche et développement, avec l’ambition de faciliter la transition énergétique. Les microgrids – réseaux locaux et facilement pilotables – sont largement répandus dans les zones isolées des réseaux électriques nationaux. Traditionnellement alimentés par des générateurs thermiques, ils représenteront un marché de 50 milliards de dollars annuels en 2025.

Tirer le meilleur parti de la ressource solaire dans les projets hybrides PV-diesel

L’utilisation d’énergie solaire en complément du diesel permet de réduire la consommation de carburant de ces sites, et s’avère déjà rentable. Les prévisions, en améliorant la résilience des systèmes face aux passages nuageux, permettent d’atteindre un niveau supérieur de rentabilité. Un webinaire enregistré en septembre par Reuniwatt en partenariat avec la société Suntrace expose les enjeux et opportunités d’optimisation financières de ces projets off-grid solaires.

Pour rappel, les Poster Awards de la conférence EU PVSEC visent à encourager et à reconnaître davantage les contributions de haute qualité qui combinent caractère novateur et excellence du contenu scientifique. La conférence EU PVSEC, tenue annuellement depuis 1977, est l’un des événements majeurs du photovoltaïque, sur les plans de la recherche, des technologies et des applications.

