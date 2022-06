Lâ€™Ã©vÃ¨nement EGCS 2022 est complet en prÃ©sentiel mais les places en distanciel sont illimitÃ©es et gratuites

Les Etats Généraux de la Chaleur Solaire sont victimes de leur succès. Huit jours avant l’événement qui se déroulera le 16 juin prochain, ils affichent d’ores et déjà complets en présentiel. Preuve que le marché de la chaleur solaire retrouve une dynamique certaine. Pour participer aux EGCS, la solution gratuite et illimitée en distanciel offre une excellente alternative.

Les cinq bonnes raisons de se connecter à la journée des EGCS :

• Faire le point sur l’évolution du marché en France et des réglementations au niveau national et européens.

• Partager une vision pour la chaleur solaire à l’horizon 2050 et coconstruire une stratégie de filière pour 2030

• Se nourrir du partage d’expériences et s’inspirer des dynamiques au cœur des territoires engagés

• Découvrir les solutions innovantes soutenues par le Fonds Chaleur

• Echanger avec les acteurs de la filière, pour agir aujourd’hui et penser ce que sera demain

Cette année, les EGCS permettent de personnaliser sa journée selon les intérêts personnels de chacun et des ateliers ! ll sera ainsi possible de se connecter en direct aux conférences et webinaires de son choix tout au long de la journée :

• Quels accompagnements pour quels projets ?

• Retours d’expérience des nouvelles technologies du Fonds Chaleur

• Prévenir et guérir les soucis sur les installations solaires thermiques

• Intégrer le solaire aux réseaux de chaleur

www.etats-generaux-chaleur-solaire.fr/