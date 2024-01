L’ESMC demande que des mesures d’urgence soient prises rapidement pour la fabrication photovoltaïque européenne

L’ESMC, (Conseil Européen de l’Industrie Solaire Photovoltaïque) observe l’état actuel de l’industrie européenne de fabrication de panneaux solaires photovoltaïques avec une profonde inquiétude. Sans surprise ! Ces derniers mois, des membres éminents de l’ESMC et des acteurs clés de l’industrie européenne de la fabrication de produits photovoltaïques, notamment Meyer Burger, Norsun, REC Solar et Norwegian Crystals, ont fait passer le message selon lequel les conditions de marché en Europe ne sont tout simplement pas favorables pour soutenir leurs opérations. La plupart des autres fabricants européens de photovoltaïques mènent des discussions similaires à huis clos. Plaidoyer pour la survie de l’industrie PV européenne !

Depuis juillet 2023, l’ESMC s’est activement engagé auprès de la Commission européenne et d’autres parties prenantes, soulignant la gravité de la situation de l’industrie PV européenne et proposant à la fois des mesures d’urgence à court terme et des mesures de résilience à long terme. Les membres de l’ESMC sont en concurrence avec des fabricants étrangers de modules photovoltaïques fortement subventionnés – qui proposent actuellement des modules sur le marché européen à des prix inférieurs à la rentabilité, même pour ces acteurs subventionnés – créant des conditions de concurrence inégales qui conduisent finalement à des fermetures et à des faillites d’entreprises européennes.

Des prix ultra bas, qui devraient persister au moins tout au long de 2024

« Ce à quoi nous avons assisté ces derniers mois n’est que le début de ce que nous craignons. A savoir une vague d’arrêts des opérations de fabrication du photovoltaïque, éteignant ainsi la lumière de la renaissance de l’industrie photovoltaïque européenne » estime le communiqué de l’ESCM. En 2023, les capacités de production de modules photovoltaïques estimées de l’UE s’élevaient sur papier à 11 GW, mais on estime que seule la moitié environ de cette capacité est opérationnelle. Environ 2 GW seulement de modules ont été produits par les fabricants européens de modules photovoltaïques en 2023 en raison de la faiblesse des prix des modules, défavorables et non durables, et environ 1 GW sont actuellement détenus dans les stocks. Malheureusement, ces stocks restent invendus en raison des conditions de marché actuelles, caractérisées par des prix ultra bas, qui devraient persister au moins tout au long de 2024. La fermeture des fabricants de modules photovoltaïques limite également les possibilités de développement d’autres parties de la chaîne de valeur photovoltaïque et des fabricants européens de matériaux et de composants qui courent donc également un risque très élevé.

Il n’y a qu’une seule solution : nous avons besoin de mesures d’urgence robustes, puissantes et efficaces

Ce que nous pouvons affirmer, c’est que la Commission européenne est consciente de la situation, comprend les raisons sous-jacentes et la situation difficile à laquelle nos membres sont confrontés. Nous saluons les efforts visant à faire progresser des législations telles que la loi sur l’industrie nette zéro (NZIA), la réglementation sur l’écoconception et la réglementation sur le travail forcé au cours de l’année écoulée, mais ce ne sont pas des solutions qui aident pour le moment. Les calendriers de travail législatif exigés par ces réglementations impliquent une mise en œuvre dans un délai de 2 à 3 ans. D’ici là, il sera trop tard et nous aurons perdu de manière irréversible une grande partie de l’industrie qui nous reste, ainsi que d’importants savoir-faire et compétences de la main-d’œuvre. Malheureusement, en 2023 et 2024, nous n’avons vu aucune mesure d’urgence concrète. Il n’y a qu’une seule solution : nous avons besoin de mesures d’urgence robustes, puissantes et efficaces, qui combleront la période jusqu’à ce que les incitations législatives, telles que la loi sur l’industrie zéro émission nette, entrent en vigueur et puissent au moins en partie uniformiser les règles du jeu. Cela doit être fait immédiatement, tant au niveau européen qu’au niveau national dans les États membres.

Un ultimatum à mi-février

Avoir une production photovoltaïque européenne est crucial pour la souveraineté européenne et pour éviter une dépendance à 100 % des produits photovoltaïques importés pour la transition verte européenne. Il existe une référence en matière de capacité de fabrication de technologies stratégiques à zéro émission nette pour répondre à au moins 40 % des besoins annuels de déploiement de l’UE d’ici 2030. Si rien n’est fait maintenant, il n’y aura plus d’industrie sur laquelle compter d’ici 2030. L’objectif stratégique de Jinping consistant à contrôler la chaîne d’approvisionnement du photovoltaïque aurait été atteint et la stratégie agressive de soutien à l’industrie chinoise aurait porté ses fruits. « Perdre aujourd’hui presque tous les producteurs européens de modules photovoltaïques aurait des conséquences négatives irréversibles sur l’ensemble de l’industrie manufacturière photovoltaïque de l’UE. La Commission européenne a adopté en 2023 un cadre temporaire de crise et de transition (TCTF) et plusieurs États membres ont déjà prévu un financement REPowerEU pour l’industrie de fabrication photovoltaïque dans l’UE, tandis que la loi sur l’industrie nette zéro et la réglementation du travail forcé sont en préparation législative. Toutes ces incitations seront inutiles si les mesures d’urgence ne sont pas prises au plus tard à la mi-février » s’alarme Žygimantas Vaičiūnas, directeur politique de l’ESMC. Comme auparavant, l’ESMC est prêt à aider la Commission européenne et les États membres dans le cadre de mise en œuvre des mesures d’urgence.