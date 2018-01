Les vÅ“ux de Nicolas Hulot, entre PPE et Ã©nergie solaire

Lundi 22 janvier, Nicolas Hulot, ministre de la transition écologique et solidaire, a présenté ses vœux en l’Hôtel de Roquelaure. Voilà ce qu’il a déclaré :

- Sur la PPE et le nucléaire

En 2018, l’un des grands sujets je ne vous apprends rien sera la PPE, et le nouveau cadre que nous allons fixer sur l’énergie, pour enfin concrétiser l’engagement de ramener à 50% la part du nucléaire dans le mix énergétique, et accélérer sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables.

Car sur le nucléaire, nous allons enfin avancer, en fixant cette fois-ci de manière réaliste la date du passage au 50% de nucléaire dans notre consommation d’électricité et en précisant commet nous y arriverons, en maitrisant notre consommation d’énergie, en accélérant le développement des ENR et en organisant la réduction l’évolution du parc nucléaire pour atteindre les 50% et en précisant la méthode, les critères selon lesquels nous accompagnerons la réduction du parc nucléaire

- Sur l’énergie solaire et les renouvelables

La fin du fossile doit rimer avec le déploiement des énergies renouvelable. De l’espoir, j’en ai. En effet, pour la première fois, en 2017, il y a eu plus de moyens de production d’énergie solaire installée que de charbon sur la planète. Le virage est amorcé, nous pouvons nous en réjouir. En France, la loi fixe un objectif de 32 % dans notre consommation globale en 2030, contre un peu plus de 16 % aujourd’hui. J’ai moi-même annoncé une forte augmentation des appels d’offres pour le photovoltaïque. Nous avons également décidé d’agir vite en simplifiant les procédures et en facilitant le dialogue autour des projets d’installation d’énergies renouvelables.

Car c’est un problème en France : quand en Allemagne, par exemple seuls 3 ans suffisent pour construire des projets d’éoliennes, 7 à 8 années sont nécessaires chez nous. Nous agissons donc sur ce dossier essentiel pour faciliter le déploiement de toutes les filières sur le territoire national. De premières annonces sont déjà été faites notamment sur l’éolien en mer, dans la loi sur la société de confiance, sur l’éolien terrestre en conclusion du groupe de travail animé par Sébastien Lecornu ; elles seront complétées dans les semaines qui viennent, par des mesures concernant la méthanisation et le PV à l’issue de deux autres groupes de travail fin février : l’ensemble constituera un plan de libération des ENR qui sera finalisé début mars et intégrer à la PPE.