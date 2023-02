Les systÃ¨mes de gestion hors-sol des cÃ¢bles au-dessus du sol pour les centrales solaires prÃ©sentÃ©s Intersolar USA

Gripple, l’un des principaux fabricants de solutions de contreventement, d’ancrage et de gestion des câbles pour les panneaux solaires au sol, présentera sa gamme de systèmes révolutionnaires de gestion des câbles hors sol à Intersolar USA 2023, du 14 au 16 février prochains. Présentation !

La société Gripple, qui fournit sa gamme de produits innovants aux EPC solaires et aux sous-traitants du monde entier, organisera des démonstrations de produits en temps réel à Intersolar USA. Ceux-ci mettront en évidence comment les solutions de gestion des câbles hors sol de Gripple ouvrent des opportunités pour développer des terrains autrement inutilisables tels que les décharges ou les friches industrielles, tout en évitant les problèmes associés au creusement de tranchées et à l’enfouissement des câbles sous terre.

Eviter les problèmes géotechniques

Parallèlement aux démonstrations, les équipes Gripple détailleront comment et pourquoi suspendre les câbles de données et d’alimentation est un moyen plus efficace de gérer les câbles sur site, en les rendant plus faciles à installer et à entretenir et en évitant tout problème géotechnique qui pourrait entraîner des retards. Les systèmes de gestion hors sol des câbles de Gripple sont réputés pour perturber le moins possible l’environnement et éviter le processus coûteux et laborieux des travaux de tranchées et d’excavation.

Glenn Bills, directeur du développement commercial solaire, déclare : « Nous sommes ravis d’exposer à Intersolar, qui est une excellente occasion pour notre équipe de présenter notre large gamme de solutions de gestion des câbles hors sol, ainsi que des systèmes d’ancrage et de contreventement aux entrepreneurs. Nous sommes impatients d’accueillir autant de personnes que possibles aux démonstrations de produits et de discuter de nos solutions innovantes et vertes qui sont si pertinentes pour les applications solaires modernes.

Une gamme complètes d’ancrage au sol

Outre la conception et la fabrication de systèmes de gestion de câbles, Gripple produit également des kits de contreventement de rayonnages photovoltaïques, qui seront exposés. Ces kits de contreventement légers sont fabriqués à partir de câbles métalliques pour aider à prévenir les dommages structurels et constituent une excellente alternative à l’acier soudé lourd, ce qui entraîne des économies de coûts et de main-d’œuvre importantes.

La gamme d’ancrages au sol de Gripple sera également exposée à Intersolar 2023, des ancrages qui soutiennent et complètent les fondations existantes, ou peuvent être utilisées comme fondations principales sur des projets plus petits. Enfin, les visiteurs du salon pourront en savoir plus sur les broches bifaciales PV de Gripple. Il s’agit d’une solution innovante pour sécuriser les tapis bifaciaux de manière sûre et efficace. Les solutions de Gripple aident à créer des environnements plus verts et plus esthétiques, ainsi qu’à réduire considérablement les emballages, les mouvements de véhicules et le carbone incorporé.