Les solutions de stockage dâ€™Ã©nergie solaire de GoodWe assurent la continuitÃ© de lâ€™enseignement en Ukraine

GoodWe s’est associé à l’association à but non lucratif we@voltalia pour fournir un système de stockage d’énergie solaire au gymnase de Bobryk, relevant du conseil de village de Velyka Dymerka, en Ukraine. Ce projet s’inscrit dans l’initiative #100SolarSchools lancée et coordonnée par la Fondation Energy Act for Ukraine. Le gymnase de Bobryk, situé dans la région de Kyiv, devient ainsi la onzième école à bénéficier de ce programme qui vise à garantir l’approvisionnement énergétique des élèves en cas de coupures de courant.

Ce programme, destiné à assurer l’indépendance énergétique des établissements scolaires, a été initié par la fondation Energy Act for Ukraine, une organisation caritative qui collabore avec des entreprises internationales, des ONG et des autorités publiques. Le système installé au gymnase de Bobryk a été mis en place en coopération avec plusieurs partenaires et inauguré fin janvier 2025.

L’installation comprend 42,3 kWc de modules photovoltaïques, combinés à des onduleurs hybrides de la série ET de GoodWe et à des batteries Lynx F d’une capacité de stockage de 29,7 kWh. Le système, intégré à la plateforme de surveillance SEMS de GoodWe, fournit jusqu’à 4 heures d’alimentation de secours lors des pannes d’électricité, assurant ainsi un environnement d’apprentissage ininterrompu pour les élèves.

GoodWe renforce par ailleurs sa présence locale en Ukraine, témoignant de son engagement envers la transition énergétique du pays. En collaborant avec des partenaires locaux, GoodWe entend accroître son impact sur le développement durable dans la région. « Chez GoodWe, nous croyons au pouvoir transformateur de la technologie pour créer un changement durable », a déclaré Jie Zhang, directeur général de GoodWe Europe. « L’indépendance énergétique va au-delà de l’accès à l’électricité : elle permet de redonner du pouvoir aux communautés », a ajouté Alexia Coulon, présidente de l’association we@voltalia. La solaire, plus que jamais une énergie de paix ! Pacem summa tenent…