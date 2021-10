Les réservations pour le dîner annuel de Synergie Solaire sont ouvertes

Synergie Solaire, fonds de dotation de la filière EnR pour l’accès à l’énergie est fier d’annoncer son dîner qui se déroulera le 25 novembre prochain dans un lieu qui porte une mission très forte : le Comité Economique Social t Environnemental, place d’Iéna à Paris ! Le rôle du CESE étant de réussir les transitions pour de nouveaux modèles soutenables de développement ! En toile de fond, il s’agit toujours d’agir avec la filière EnR, et contribuer avec ce collectif. « Ensemble, depuis 2010, nous avons obtenu un impact puissant sur un sujet qui touche le cœur des métiers des pros des EnR » indique Hélène Demaegdt, la présidente du fonds Synergie Solaire.

Ce sont 1 377 000 personnes dont les conditions de vie au quotidien ont évolués grâce aux installations réalisées. Et l’on peut multiplier ce chiffre par 3 car ces actions rayonnent en cascade une fois les travaux terminées. Cette année, les partenaires PREMIUM de la soirée sont Huawei et Tenergie. Leurs dons permettront de supporter de nouvelles initiatives d’éducation, de santé, d’accès à l’eau potable, d’agriculture et bien d’autres. Energie Legal, Finergreen et Verspieren soutiendront également les actions solidaires du fonds comme Partenaires Mécènes, et leur soutien fidèle permettra de soutenir les communautés qui s’organisent pour nous transmettre leurs besoins.

www.synergiesolaire.org/fr/diner-caritatif/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Les%20vnements%20de%20rentre%20&utm_medium=email