Les Rencontres solaires de lâ€™Ouest, un Ã©vÃ©nement professionnel dÃ©diÃ© Ã  lâ€™Ã©nergie solaire le mardi 5 juillet prochain

Atlansun, réseau de la filière solaire du Grand Ouest, organise un événement professionnel d’envergure le mardi 5 juillet prochain de 9h30 à 18h à la Scène du Marais à Saint-Joachim (44). Un événement pour informer et échanger sur l’énergie solaire et pour faciliter le développement des projets !

Les rencontres solaires de l’Ouest sont une journée de rencontres et d’échanges autour du solaire. L’événement est à destination des collectivités et des entreprises de Bretagne et des Pays de la Loire souhaitant développer un projet solaire, des professionnels de la filière solaire (installateurs, développeurs, fabricants, bureaux d’études…), et de l’ensemble des partenaires (syndicats d’énergie, associations, pôles et réseaux…) 400 participants réunis autour de l’énergie solaire 400 participants sont attendus pour ces rencontres qui se dérouleront à la Scène du Marais à Saint-Joachim (près de Saint-Nazaire). Cet événement est l’occasion de montrer que le solaire est vecteur de développement du territoire, tant au niveau économique qu’énergétique. Il est aussi organisé à l’occasion des 10 ans d’Atlansun, réseau de la filière solaire du Grand Ouest. En 2008, la ville de Saint-Joachim s’est tournée vers le solaire après une prise de conscience économique et le souhait de réduire les frais de fonctionnement des équipements municipaux. Aujourd’hui, elle mène des projets innovants comme des ombrières solaires sur le cimetière. Un exemple à suivre…

www.rencontres-solaires-de-louest.fr/promenades-solaires