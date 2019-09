Les RÃ©gions, collectivitÃ©s moteur pour les Trains HydrogÃ¨ne Vert

En juin 2018, les Régions Occitanie, Nouvelle Aquitaine et Grand Est se sont fortement mobilisées pour permettre à Alstom de produire des rames de train à hydrogène vert. L’annonce du lancement des commandes par la SNCF ces derniers jours concrétise l’engagement des Régions et va permettre le déploiement d’un transport ferroviaire encore plus respectueux de l’environnent.

« Je suis très fière que notre initiative, portée conjointement par les Régions Occitanie, Nouvelle Aquitaine et Grand Est, porte ses fruits. Dès l’été dernier, nous avions mobilisé l’ensemble des Régions françaises afin de permettre un nombre de commande suffisant pour le lancement des productions par Alstom. La concrétisation de ces commandes par la SNCF est une avancée importante et confirme la position de précurseur de la Région Occitanie qui a voté récemment un plan de 150 millions d’euros pour le développement de sa filière hydrogène vert. », a ainsi déclaré Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

L’acquisition de trois rames par la Région Occitanie, sur les 15 annoncées par l’ensemble des Régions françaises, s’inscrit dans un vaste plan de développement de la filière hydrogène porté par la Région Occitanie et incarné par l’adoption en juin dernier d’un Plan Hydrogène Vert. Doté de 150 M€ sur la période 2019-2030, ce plan comprend à la fois la réalisation d’usines et de stations de production, d’électrolyseurs, dont le projet Hyport à Toulouse récemment félicité par l’ADEME, ainsi que l’acquisition de 3 rames de train et de nombreux de plusieurs milliers de véhicules hydrogène.

Ce plan hydrogène répond à l’ambition affichée par Carole Delga de positionner l’Occitanie comme la première Région à énergie positive d’Europe d’ici 2050. « Face à l’urgence climatique j’ai dès le début de mon mandat engagé la Région sur la voie de la transition énergétique et climatique. Mon objectif ambitieux réaliste, a été défini grâce à la mobilisation de plus de 100 experts. Pour parvenir à ce résultat nous devons à terme, diviser par deux la consommation d’énergie par habitant et multiplier par trois la production d’énergies renouvelables. », souligne la Présidente Carole Delga. Une production d’énergies renouvelables essentielle pour générer de l’hydrogène vert…