Les onduleurs M15A/M20A/M30A de la sÃ©rie Flex de Delta obtiennent l’homologation Synergrid C10/26

Delta a annoncé que ses onduleurs solaires Flex M15A/M20A/M30A avaient obtenu l’homologation Synergrid C10/26. Cela signifie que la gamme complète d’onduleurs de chaîne Delta, des modèles de 2,5 kW aux modèles de 70 kW, peut désormais être utilisée en Belgique et aux Pays-Bas.

Patrick Schahl, Directeur produit de la division PVI de Delta Electronics EMEA, commente : « Les modèles M15A, M20A et M30A de la série Flex de Delta présentent une conception sans ventilateur et sont refroidis exclusivement par convection naturelle. Ainsi, ils sont plus silencieux, ce qui les rend parfaitement adaptés aux bâtiments résidentiels et petits bâtiments commerciaux, dans lesquels le bruit est un critère important. » Il ajoute : « Outre les caractéristiques techniques, les clients accordent beaucoup d’importance aux données d’exploitation relatives à la centrale, par exemple pour évaluer leur propre empreinte carbone. Delta a étendu les fonctionnalités de l’application DeltaSolar et intégré un module Wi-Fi dans les onduleurs, lequel permet une connexion directe à un smartphone ou à un routeur WLAN. »

En outre, le modèle Flex M30A de Delta est désormais classé comme compatible avec les modèles RfG type B, et peut être installé dans des installations solaires de plus d’1 MW. Ce modèle d’onduleur est idéal pour compléter une installation de toit volumineuse (plus d’1 MW), sans avoir à faire de concessions vis-àvis de la configuration de la puissance de l’onduleur et de la puissance PV. Les onduleurs solaires Flex M15A/M20A/M30A de Delta offrent une large gamme d’avantages, notamment :

• 3 régulateurs MPP pour 2 chaînes de modules chacune pour les modèles M30A (2 régulateurs de point de puissance maximum pour les modèles M15A/M20A), afin d’optimiser la flexibilité de conception du système photovoltaïque

• Plage de tensions d’entrée comprise entre 200 et 1 000 Vdc, présentant une résistance de tension maximale de 1 100 Vdc

• Faibles niveaux sonores (max. 31,6 dB(A) – M15 et M20, max. 46 dB(A) – M30A) – Modèle idéal pour les installations photovoltaïques dans les bâtiments habités • Performances thermiques supérieures, même à des températures ambiantes élevées • Boîtier IP66 léger et robuste à revêtement par poudre

• Dispositifs de protection contre les surtensions AC et DC de type 2 remplaçables

• Collecte de points de données pour la surveillance des chaînes et la génération de courbes I-V

• Détection de défaut d’arc et protection contre l’inversion de polarité

• Technologie anti-PID

• Compensation de puissance réactive 24 h sur 24 et 7 j sur 7