Les nouveautés de la rentrée de Sunethic : des kits solaires pour toitures et un évaluateur de devis d’installation !

La startup française Sunethic franchit une nouvelle étape dans son engagement en faveur de l’énergie solaire accessible à tous en lançant deux nouvelles offres innovantes pour les particuliers, disponibles à partir du 15 septembre : des kits solaires toitures à brancher sur prise clés en main ainsi qu’un outil en ligne gratuit et rapide d’évaluation de devis d’installation. On en parle !

Les nouvelles solutions mises sur le marché par Sunethic visent à répondre à la demande croissante des Français cherchant à réaliser des économies tout en adoptant une approche plus durable de l’énergie, une préoccupation d’autant plus pertinente dans un contexte marqué par la crise climatique et l’augmentation constante des tarifs de l’électricité (15% en février, puis 10% en août 2023 ).

Des kits toitures accessibles, français et écologiques

Pour compléter son offre de panneaux solaires au sol, Sunethic lance désormais des kits solaires toitures, une solution idéale pour les consommateurs souhaitant produire leur propre électricité solaire en exploitant l’espace inutilisé de leur toit, souvent l’endroit le plus ensoleillé d’une maison. Dans le cadre de sa mission visant à rendre l’énergie photovoltaïque accessible à tous grâce à des solutions clés en main, Sunethic propose une gamme diversifiée de kits solaires toitures, conçus, fabriqués et assemblés en France, spécialement adaptés à une variété de configuration de maisons et de types de toits. Les avantages de ces kits sont multiples.

● Des prix compétitifs : l’offre commence à 1290€ TTC, livraison incluse, pour deux panneaux 800Wc. Grâce à un système plug and play à installer soi-même, les particuliers peuvent réaliser des économies substantielles, pouvant atteindre la moitié du coût d’une installation professionnelle qui débute généralement à 8000€ pour des installations comportant généralement pas moins de 8 panneaux solaires sur un toit. Cette approche permet non seulement de réduire les dépenses, mais aussi de réaliser une rentabilité rapide en seulement 4 à 7 ans.

● Des composants de qualité : les kits incluent des panneaux solaires français Voltec Solar fabriqués exclusivement en France, des micro-onduleurs haut de gamme APSystems, un support de fixation ESDEC fiable, une câble prise secteur, et une box de suivi de production APSystems ECU-B.

● Une installation facilitée : Sunethic rend l’installation accessible à tous grâce à un plan de montage et une vidéo tutoriel de 25 minutes réalisée en partenariat avec un installateur professionnel. Il faut compter environ 1h par panneau à installer, tout compris.

● Une certaine adaptabilité et évolutivité : avec une gamme allant de 1 à 24 panneaux (chaque prise pouvant recevoir jusqu’à 4 panneaux), ces kits solaires toitures sont compatibles avec la plupart des configurations de maisons et types de toits (tuile, ardoise, bac acier). Produisant de 800 à 3200 WC d’énergie solaire par an, ils sont également évolutifs, permettant d’ajouter plus de panneaux au fil du temps pour augmenter la capacité de production d’énergie.

● Une véritable démarche écologique : grâce à leur fabrication française, les panneaux solaires ont également un impact carbone 43% plus faible que les panneaux chinois, contribuant ainsi à la réduction de l’empreinte carbone.

Encadré

Sunethic se lance dans le conseil

En complément de ces nouveaux kits solaires toitures, Sunethic introduit également un nouveau service sur son site : un outil en ligne d’évaluation de devis d’installation. Ce service innovant permet aux utilisateurs de recevoir en direct, en seulement 5 minutes, l’avis objectif d’un professionnel sur la qualité du matériel proposé et les prix d’un devis établi par un installateur professionnel. Ce simulateur aide notamment les clients à mieux comprendre les prix du matériel et les normes du marché, favorisant ainsi des choix éclairés. Sunethic recommande des marques de matériel de qualité pour des installations sur toit, sensibilise les consommateurs sur la provenance des composants des matériaux et attire leur attention sur l’impact carbone de ces choix favorisant une transition vers des équipements durables et éthiques. Ces deux lancements renforcent la volonté de Sunethic de rendre l’énergie solaire encore plus accessible aux Français. Avec une estimation de près de 4 millions de logements équipés en énergie solaire d’ici 2030, soit 20 fois plus qu’aujourd’hui, la startup répond à une demande croissante des consommateurs pour des solutions énergétiques durables, françaises et économiques. Dans un contexte de crise du pouvoir d’achat et énergétique majeure, Sunethic souhaite accompagner les Français tout au long de leur transition solaire, de l’évaluation des options jusqu’à l’installation, pour contribuer à un avenir énergétique plus propre et plus rentable.