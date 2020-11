Les innovations APsystems pour 2021

Du nouveau chez APsystems en 2021 ! Le groupe désormais bien reconnu pour son leadership dans les solutions de micro-onduleurs multi-modules prévoie de lancer une nouvelle génération de micro-onduleurs à la fois pour le résidentiel et les grandes toitures. Basée sur une architecture entièrement nouvelle, APsystems mettra à disposition à partir mars 2021, le DS3, un micro-onduleur monophasé duo doté de 2 MPPTs et d’une puissance de sortie, jusqu’ici inégalée, de 900W AC. Ce produit pourra donc facilement accueillir 2 modules de 450W chacun. Le DS3 sera d’ailleurs entièrement compatible avec le quad monophasé actuel, le QS1, afin de pouvoir les installer sur une même toiture résidentielle et ainsi gagner en flexibilité et en rapidité de mise en œuvre pour l’installateur.

Autre innovation de taille qui sera lancée en milieu d’année prochaine : le QT2, un nouveau quad natif triphasé de 1800 watts spécialement dédié aux grandes toitures. « Nous avons en effet observé une tendance à la montée en puissance des modules et nous voulions une solution économique pour nos partenaires et conforme à l’évolution du marché. L’ensemble de cette nouvelle gamme à la communication zigbee intégrée a été conçu pour gérer les interactions avec le réseau, à travers des fonctionnalités gestion du facteur de puissance réactive, comme demandé dans certains pays tels que l’Allemagne, l’Australie ou une partie des Etats-unis. Toute notre équipe, basée à nos bureaux de Lyon est très enthousiaste à l’idée de lancer cette gamme sur le marché Français dans quelques mois » souligne Maxime Boiron, directeur marketing Europe d’APsystems. Autant de produits innovants et conçus pour durer ! « C’est l’ADN de l’entreprise et cela continuera de l’être » conclut Maxime Boiron.