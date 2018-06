Les gagnants de l'EES AWARD 2018, champions du stockage

La remise du prix ees AWARD le 20 juin 2018 sur le The smarter E Forum (hall B2, stand B2.570) a constitué la clôture solennelle de la première journée du salon ees Europe, le salon professionnel le plus grand et le plus fréquenté d’Europe pour les batteries et systèmes d’accumulation d’énergie. Pour la cinquième fois consécutive, le jury attribue ce prix prestigieux aux concepts et solutions les plus innovants du secteur des accumulateurs d’énergie. Il impose aux très nombreux dossiers déposés des critères tels que le degré d’innovation technique, la flexibilité d’utilisation et la rentabilité économique. Les entreprises récompensées cette année sont SMA Solar Technology, SOCOMEC et Dynapower Company.

Les concepts de numérisation ou la mise en réseau et la distribution intelligentes d’électricité seraient impensables sans technologies de stockage efficaces. Depuis 2014, des produits et solutions particulièrement innovants pour le secteur des accumulateurs d’énergie sont donc récompensés par le prix ees AWARD. Les gagnants sélectionnés par un jury trié sur le volet définissent les tendances de la branche avec leurs produits et solutions et montrent la voie pour les années à venir. Ce prix constitue en outre un gage de notoriété et de prestige pour les lauréats. Toutes les entreprises exposant leurs projets, produits et solutions en 2018 lors d’une des manifestations mondiales Intersolar, ees, Power2Drive ou EM-Power pouvaient déposer un dossier de candidature. Les partenaires de ces entreprises étaient également autorisées à participer.

Et les gagnants sont !

SMA Solar Technology AG : Sunny Central Storage dispose de fonctionnalités de constitution de réseau

Le Sunny Central Storage de SMA est le composant central d’un système pour l’intégration de grands systèmes d’accumulateurs dans le réseau électrique. L’onduleur à batterie pour les applications couplées au réseau et les minigrids hybrides photovoltaïques se distingue par ses fonctionnalités de constitution de réseau et sa capacité à agir comme une masse rotative sur le réseau électrique. Cela permet l’intégration d’accumulateurs à batterie comparables à un générateur supplémentaire. Le Sunny Central Storage compense les fluctuations dans la production d’énergie solaire. L’onduleur à batterie offre des services de système réseau et est compatible avec la plupart des technologies de batterie. Le système permet une exploitation du réseau uniquement par des installations et accumulateurs solaires, mais il peut aussi amortir une chute totale et brutale de l’alimentation en énergie, sans interruption et sans matériel supplémentaire.

Ce produit a été sélectionné pour sa compatibilité avec la plupart des technologies de batterie, sa conception destinée à un fonctionnement continu à des températures entre -25 °C et 60 °C et sa grande flexibilité notamment la plage de tension CC de 480 V à 1500 V. De l’avis du jury, cette solution convient à de nombreuses applications et s’intègre en toute transparence dans l’infrastructure existante. Cela permet le développement et le fonctionnement efficace des microréseaux avec une forte proportion d’énergies renouvelables, un facteur décisif pour la réduction des émissions de CO2 dans les zones reculées et sur les îlots.

SOCOMEC : Solution de stockage d’énergie pour microréseaux rendement élevé à faible charge

La solution de stockage d’énergie pour microréseaux de SOCOMEC est composée de produits qui rendent résistants les microréseaux couplés au réseau et stabilisent l’approvisionnement énergétique dans les zones reculées et sur les îlots. La solution peut s’intégrer à une multitude d’architectures système de minigrid de 33 kW/91 kWh à 800 kW/1 MWh. Elle convient également à de nombreuses applications grâce à sa construction modulaire, augmente la fiabilité et réduit les coûts d’entretien. Le système d’accumulation offre une grande flexibilité grâce à des batteries au plomb, lithium-ion et redox flow.

Le jury a apprécié le rendement élevé des systèmes de SOCOMEC en cas de faible charge ainsi que la possibilité de commande et de gestion à distance par un site Internet. La solution de stockage pour microréseaux maximise l’intégration du photovoltaïque dans une solution économique pour les régions distantes du réseau.

Dynapower Company, LLC. : Dynapower DC moins coûteux pour une productivité plus élevée

Le convertisseur CC/CC de Dynapower a été spécialement conçu pour le couplage de centrales solaires avec stockage du côté de la tension continue. Cela économise des coûts d’installation et permet aux centrales solaires de produire plus de courant photovoltaïque. Cette solution peut aussi servir à l’ajout a posteriori d’un dispositif de stockage pour les centrales solaires du côté de la tension continue, sans qu’il faille remplacer l’onduleur. La batterie est du côté de la tension continue en parallèle du générateur photovoltaïque. Le jury a apprécié le concept adapté aux exigences du marché américain et a salué l’évolutivité de la capacité de stockage de 375 kW à 2 MW. L’application finale du système doit servir d’interface entre le stockage des batteries et les installations photovoltaïques nouvelles ou existantes de 1000 à 1500 V et les systèmes d’onduleurs centralisés. Dynapower fait partie des premiers fournisseurs de solutions pour l’intégration de centrales solaires couplées CC avec stockage.

