Les ETI DELTA DORE et LEGENDRE s'associent pour donner naissance Ã  EFFINSIDE

Partageant la même vision des enjeux environnementaux et de la maîtrise énergétique dans le bâtiment, DELTA DORE, spécialiste du pilotage des énergies et du confort, et LEGENDRE, spécialiste de la construction et de l’immobilier, ont décidé d’unir leurs compétences pour créer une entreprise dédiée à la performance énergétique dans le secteur du bâtiment. Baptisée EFFINSIDE, celle-ci proposera une offre allant des travaux et outils de pilotage de la performance énergétique au financement de solutions de tiers investissement en passant par la garantie de résultats énergétiques.

Le management énergétique de Delta Dore en synergie avec le photovoltaïque développé par Legendre Energie

Joint-venture de deux entreprises bretonnes et familiales, en forte croissance, l’offre d’EFFINSIDE se nourrit de l’expertise et des compétences spécifiques autant que complémentaires de ses deux actionnaires, solides et pionniers dans leurs domaines. Employant 840 personnes et ayant réalisé un chiffre d’affaires de 141 M€ en 2016, dont près d’un tiers à l’international, DELTA DORE est aujourd’hui le spécialiste du suivi et de l’analyse des bâtiments, de la performance et du management énergétique. Ainsi, 3 millions de logements sont équipés de ses solutions de domotique et 10 000 sites tertiaires comme industriels optimisent leurs consommations énergétiques avec son soutien. De son côté, le groupe LEGENDRE emploie plus de 1 600 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 440 M€ en 2016. L’entreprise rennaise décline son savoir-faire autour de 3 activités principales : construction, immobilier et énergie. En 2007, elle a créé sa filiale LEGENDRE ÉNERGIE, dont l’activité s’organise autour de 3 expertises en France et à l’international : la production d’énergies renouvelables (photovoltaïque en toiture ou au sol) au travers d’ARMORGREEN, l’installation et l’entretien des dispositifs de production d’énergie au travers d’ENER24, et dorénavant l’efficacité énergétique qui sera portée par l’entité EFFINSIDE.

