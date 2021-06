Les Ã©nergies renouvelables ont couvert plus du quart de la consommation hivernale de la France mÃ©tropolitaine

D’après la publication du Panorama de l’électricité renouvelable au 31 mars 2021, la puissance totale du parc électrique EnR – éolien, solaire, hydroélectricité et bioénergies – s’élève, fin mars 2021, à 56 828 MW, en hausse de 2 579 MW sur les douze derniers mois. Le solaire fait sa part avec une haussede 13% sur ce trimestre versus le même trimestre l’an dernier …

Sur le premier trimestre 2021, 992 MW de nouvelles installations ont été raccordés aux réseaux d’électricité métropolitains, les filières solaire et éolienne comptant respectivement pour 634 MW et pour 317 MW. Exceptionnellement, ces chiffres prennent en compte environ 120 MW de projets solaires qui ont en réalité été raccordés au cours du dernier trimestre de 2020 mais dont l’affectation trimestrielle n’avait pu être réalisée correctement en raison d’une évolution concomitante du système d’informations des gestionnaires de réseau de distribution. Les énergies renouvelables ont participé à hauteur de 25,8 % à la couverture de la consommation d’électricité de France métropolitaine au cours du premier trimestre 2021 (et 26,3 % sur les douze derniers mois) en produisant 36,1 TWh d’électricité renouvelable, chiffre en baisse de 4 % par rapport au même trimestre de l’année dernière.

Focus sur le solaire

La puissance du parc solaire s’élève à 10 990 MW au 31 mars 2021, avec 634 MW raccordés au cours du premier trimestre 2021, ce qui constitue un record trimestriel depuis 10 ans, même en considérant qu’une partie de ces raccordements (environ 120 MW) sont à affecter au dernier trimestre de 2020. Sur les douze derniers mois, 1 317 MW ont été raccordés. A fin 2023, la PPE vise un parc de 20 100 MW, objectif qui est actuellement atteint à 53,9 %. La production électrique d’origine photovoltaïque s’est établie à 2,4 TWh produits durant les trois premiers mois de l’année, en hausse de 13 % par rapport au même trimestre en 2020 grâce aux nouvelles capacités raccordées. Le taux de couverture de la consommation électrique par l’énergie solaire s’établit ainsi à 1,7 % pour ce trimestre (2,8 % sur les douze derniers mois).