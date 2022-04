Les chiffres clÃ©s du marchÃ© photovoltaÃ¯que en France

Le domaine du photovoltaïque connaît une croissance très rapide et fait l’objet de plusieurs outils pour la mesurer, à la fois sur le territoire français mais aussi sur le plan international. Il existe un niveau d’homogénéisation entre les données issues de différentes sources et niveaux d’analyse.Un site co-construit par HESPUL, l’ADEME et PVPS a pour objectif de rassembler l’essentiel des sources de données mesurant le marché photovoltaïque français. Les données sont généralement disponibles pour la dernière année échue à l’exception de l’analyse réalisée par le Think Tank France Territoire Solaire qui rend compte des chiffres fournis pas ENEDIS. Des données précieuses !

www.photovoltaique.info/fr/