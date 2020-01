Les ambitions des Ã©nergies renouvelables au Moyen-Orient font face Ã  de nouveaux dÃ©fis

Suite aux conclusions du Sommet mondial sur l’énergie du futur (WFES) au Moyen-Orient, Jennifer Aguinaldo, rédactrice en énergie chez GlobalData livre son analyse.

«Menée par Abu Dhabi, Dubaï et l’Arabie saoudite, la capacité d’énergie solaire et éolienne augmente au Moyen-Orient alors que les gouvernements cherchent à atteindre des objectifs ambitieux en matière d’énergie renouvelable. L’achèvement des premiers projets d’énergies renouvelables à l’échelle du Gulf Corporation Council (GCC) a renforcé la confiance des acheteurs, des développeurs et des acteurs du financement de projets dans la région, entraînant une réduction significative des coûts de financement et d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC), entre autres.

«Alors que les énergies renouvelables deviennent prégnantes dans la région, les gouvernements doivent surmonter plusieurs obstacles structurels, réglementaires et techniques. Un défi important pour tous ceux qui souhaitent une migration rapide vers les énergies renouvelables repose sur la réglementation. Une bonne réglementation empêche les perturbations chaotiques et garantit la sûreté et la sécurité. Hélas, la réforme des politiques et des réglementations ne peut pas aller aussi vite que l’innovation technologique, et elle peut être imprévisible ».

«La fusion des énergies renouvelables, principalement de l’énergie solaire photovoltaïque (PV), dans les réseaux électriques de la région nécessite des ajustements majeurs dans les politiques et les nouvelles réglementations. Cela implique notamment de garantir la flexibilité et la stabilité du réseau, de permettre l’intégration de nouvelles technologies allant du stockage sur batterie aux véhicules électriques et d’établir de nouveaux modèles commerciaux commercialement attractifs.

«Les partisans des énergies renouvelables au Moyen-Orient doivent insister fortement pour des réformes réglementaires et politiques qui soutiendront leurs objectifs, mais ils doivent également procéder en sachant que certaines choses pourraient prendre un peu plus de temps à réaliser qu’elles ne le souhaiteraient.»