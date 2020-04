Les ajouts de capacitÃ©s solaires photovoltaÃ¯ques chinoises pour 2020 en deÃ§Ã  des prÃ©visions en raison du COVID-19

En raison de l’épidémie de COVID-19 et de son impact, il est prévu que les ajouts de capacité solaire photovoltaïque de la Chine pour 2020 soient inférieurs de 6,6 GW par rapport aux estimations précédentes. Avant le début de la pandémie, une augmentation de capacité de 40 GW était estimée pour 2020, contre 30,1 GW en 2019. Cependant, les projections actuelles montrent que les installations devraient atteindre environ 33,4 GW sur la même période, indique GlobalData.

Le marché solaire chinois est l’un des plus importants au monde et le pays fait toujours partie intégrante de la chaîne d’approvisionnement mondiale. En raison de l’épidémie de COVID-19, les fabricants sont soumis à une pression énorme au milieu des fermetures et des restrictions de quarantaine. Ceux-ci ont ralenti les taux de production de composants et provoquent un effet domino sur le marché solaire mondial. Les zones industrielles importantes du Jiangsu, du Guangdong, de l’Anhui et du Zhejiang ont été considérablement affectées en raison de l’épidémie et forcées d’arrêter les opérations pour une courte durée, conformément aux directives du gouvernement.

Somik Das, Senior Power Analyst chez GlobalData, commente: «Les fabricants nationaux, soutenus par les plans d’expansion industrielle agressifs du gouvernement chinois, avaient construit de grandes unités de production de cellules et modules pour répondre à la demande intérieure et mondiale. Avant l’épidémie, les changements de politique ont poussé à la parité réseau pour l’énergie solaire. Le gouvernement a supprimé les limites des projets photovoltaïques non subventionnés de manière centralisée dans 12 provinces chinoises. Maintenant, avec la pandémie de COVID-19, le marché devrait baisser de façon importante. »

Selon GlobalData, les perturbations dans le secteur de la fabrication solaire devraient entraîner une pénurie de modules et avec la date limite du quota de subvention qui approche à grands pas, plusieurs développeurs devraient faire face à des retards dans l’achèvement des projets et pourraient les abandonner complètement. Bien que les régulateurs soient susceptibles d’accorder des extensions, la capacité installée annuelle devrait chuter, passant de 40 GW, selon les estimations précédentes, à 33,4 GW en 2020.

Somik Das conclut: «En Chine, les ajouts de capacités devraient être stoppés et de nombreux projets devraient subir des retards, en raison de circonstances sans précédent. La demande mondiale d’équipements solaires devrait diminuer en raison du ralentissement économique et du manque de capitaux pour entreprendre le développement de nouveaux projets. Cependant, dès que l’économie chinoise montrera des signes naissants et précoces de reprise après les effets de la pandémie, on peut s’attendre à ce que le gouvernement s’efforce de remettre l’industrie solaire dans le sens de la marche. »