L'entreprise audoise Simple et Solaire surfe sur le droit nouveau Ã  l'autoconsommation d'Ã©lectricitÃ©

Le Parlement a définitivement adopté, vendredi 28 avril 2017, le projet de loi visant à favoriser le développement de l’autoconsommation d’électricité, qui permet à un particulier ou une entreprise de consommer le courant qu’il produit, souvent via des panneaux solaires, plutôt que de l’injecter dans le réseau. C’est dans ce contexte que Simple et Solaire, spécialiste de l’autonomie électrique, en plus de proposer des kits d’autoconsommation solaire de différentes puissances avec injection directe pour alimenter l’électroménager en consommation instantanée, a décidé d’accompagner particuliers, professionnels et ONG dans leur transition énergétique grâce à des formations sur mesure.

Transition énergétique : développer, produire et consommer sa propre électricité

Fondée en 2008, Simple et Solaire dispose d’une expertise de près de 10 ans dans le solaire autonome. Cette entreprise à taille humaine, créée par un passionné, a inscrit dans son ADN de fortes valeurs de partage et de conseil. Architecte de la transition énergique, Simple et Solaire, propose des kits d’autoconsommation, garantis jusqu’à 25 ans et amortis en 8 à 12 ans. Jean-François Mathon, le fondateur de Simple et Solaire, souligne : « Notre credo est de rendre l’énergie solaire photovoltaïque accessible au plus grand nombre sans sacrifier la qualité des produits. Nous offrons un rapport qualité/prix imbattable car, même si nous ne sommes pas les moins chers, il y a une bonne raison pour cela : le service et la compétence ! » D’ici la fin de l’année 2017, Simple et Solaire prévoit de recruter 2 personnes supplémentaires, et de continuer à développer l’export ainsi que les partenariats avec les ONG et les installateurs en France.

