Lâ€™Ã©nergie solaire compÃ©titive, la solution pour limiter les hausses de facture dues au tÃ©lÃ©travail

Alors que le déconfinement se poursuit dans toutes les sphères d’activité, au moins en Europe, le travail à domicile ou télétravail restera fera désormais plus largement partie de notre vie professionnelle pour les mois et peut-être les années à venir. Même si la demande générale d’électricité a diminué d’environ 15% dans la plupart des économies qui ont pris de fortes mesures de confinement en réponse au coronavirus, l’inverse est vrai pour les ménages de nombreux pays.

Les factures d’électricité flambent dans le résidentiel

Selon un aperçu des analystes du groupe REC, avec un prix de l’électricité moyen relativement constant d’environ 13 cents US le kilowatt-heure (kWh), certaines familles aux États-Unis doivent payer environ 100 USD de plus pour un mois entier de travail à domicile. L’Australie a également connu une augmentation de la demande d’électricité résidentielle de plus de 14%, par exemple à Victoria. Les experts du marché de l’énergie s’attendent à une augmentation significative de la facture énergétique de 200 AUD par mois pour de nombreux ménages de juin à août. Malgré la baisse de la demande globale d’énergie, la baisse des prix de l’électricité par kWh n’est pas non plus observée pour les propriétaires en Allemagne. Les prix moyens de l’électricité résidentielle ont augmenté en avril pour atteindre un niveau record de 30,23 centimes d’EUR / kWh, ce qui pourrait, avec les coûts supplémentaires d’électricité occasionnés par le confinement, représenter une augmentation de 33% par mois pour un ménage moyen de trois personnes. Par conséquent, avec l’augmentation considérable des factures d’électricité des propriétaires dans de nombreux pays, l’énergie solaire peut aider à soulager cette tension.

La compétitivité de l’énergie solaire

Un facteur clé de l’adoption croissante de l’énergie solaire est son coût de production en baisse rapide. Au cours de la seule dernière décennie, le coût nivelé de l’électricité (LCOE) des systèmes photovoltaïques à l’échelle des services publics a baissé de 80% à un prix actuel possible d’environ 4 cents US le kWh. Au Chili, aux Émirats arabes unis, en Australie et en Chine, où certains des projets photovoltaïques les moins chers ont reçu un financement ces dernières années, des coûts de production de déjà 2,3-2,9 cents USD par kWh sont possibles. Les projections actuelles suggèrent que d’ici 2030-2035, les coûts de production pour l’énergie solaire publique iront encore plus loin à 1 à 2 cents USD par kWh dans des endroits plutôt ensoleillés. Cela signifie que la construction de nouvelles centrales solaires serait généralement moins chère que l’exploitation de centrales à combustibles fossiles déjà construites. Bien que la concurrence avec les bas prix du gaz, du charbon et du pétrole soit temporairement plus difficile pour les énergies renouvelables en raison de la crise sanitaire, l’économie à moyen et à long terme rime désormais avec l’énergie solaire au niveau international.En outre, les taux d’intérêt réels sont presque nuls dans la plupart des cas, ce qui réduit encore les coûts de production de l’énergie solaire photovoltaïque. À long terme, une technologie solaire innovante est essentielle pour continuer à réduire les coûts de production d’énergie solaire.