L’Ã©nergÃ©ticien allemand EnBW en nÃ©gociations exclusives avec lâ€™entreprise hÃ©raultaise Valeco

L’énergéticien allemand EnBW a annoncé jeudi 28 mars être entré en négociations exclusives pour racheter le développeur montpelliérain Valeco, afin de conforter sa stratégie de développement sur le marché français. La consolidation se poursuit dans le monde du renouvelable héraultais…

Après le biterrois Quadran tombé il y a quelques mois dans le giron de Direct Energie puis dans celui du mastodonte Total, après le montpelliérain Luxel en négociations exclusives avec EDF Renouvelables, c’est au tour de Valeco de céder aux sirènes d’un gros prédateur à savoir le troisième énergéticien allemand EnBW.

Ces derniers jours, EnBW “a transmis aux actionnaires de Valeco, Holding Gay et la Banque des territoires qui détiennent conjointement l’entreprise, une offre ferme de rachat de 100% du capital de la société. « Sur la base de cette offre, les propriétaires de Valeco ont décidé d’entamer des négociations exclusives avec EnBW. En conséquence, conformément au droit français, Valeco a ouvert le processus d’information – consultation préalable à la conclusion d’un accord définitif. Les deux parties ont convenu de garder strictement confidentiels les détails de l’offre » indique le groupe allemand dans un communiqué.

Frank Mastiaux, le président du directoire d’EnBW précise : « Ce partenariat permettrait d’accélérer notre expansion dans le secteur des renouvelables. Dans le cadre de sa stratégie de développement ciblé, à l’international, de son activité énergies renouvelables, EnBW, un des leaders de l’énergie en Allemagne, souhaite en effet poursuivre son expansion en France. « Pour EnBW, c’est un pas supplémentaire important pour atteindre notre objectif de faire des énergies renouvelables un des piliers centraux du groupe. Ensemble, nous voyons de bonnes perspectives de croissance en France. Notre objectif commun avec Valeco est à moyen terme de nous hisser dans le top 5 en France du secteur éolien et solaire. Les compétences des équipes, le portefeuille de projets et la notoriété de Valeco nous fournissent une excellente base « , a ajouté le membre du directoire en charge de la technique, Hans-Josef Zimmer.

Valeco, dont le siège est à Montpellier, compte parmi les dix principaux exploitants de sites sur le marché français des énergies renouvelables. L’entreprise emploie 135 salariés dans les secteurs éolien onshore et solaire. Elle intervient en France sur l’ensemble de la chaîne de création de valeur – de la conception à l’exploitation, en passant par la construction. Avec une puissance installée de 276 MW pour l’éolien onshore et de 56 MW pour le photovoltaïque, ainsi qu’un portefeuille de projets représentant 1700 MW, Valeco réalise actuellement un chiffre d’affaires annuel d’environ 50 millions d’euros.

Dans le cadre de sa stratégie EnBW 2020, le Groupe a déjà investi quelque trois milliards d’euros dans le développement des énergies renouvelables et prévoit d’investir plus de cinq milliards d’euros d’ici 2025 en Allemagne et sur un certain nombre d’autres marchés à l’international. Avec sa filiale EnBW Energies Renouvelables SAS, le groupe est déjà implanté depuis 2018 sur le marché français pour y développer ses activités éoliennes onshore et solaires.

Plus d’infos…