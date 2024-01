Lendopolis consolide son implication dans la transition énergétique locale

Lendopolis, plateforme d’investissement en ligne spécialisée dans les énergies renouvelables, filiale de La Banque Postale, conclut l’année 2023 en consolidant sa position d’acteur majeur dans le financement des énergies renouvelables. Sa contribution significative se manifeste particulièrement à l’échelle locale, où son influence s’est renforcée. 2023, une année de transition importante !

Lendopolis a traversé une année riche, marquée par des évènements notables. La plateforme a ainsi passé le cap des 220 millions € collectés depuis sa création en 2014, témoignant de la croissance constante de la plateforme et de la confiance continue des investisseurs. En 2023, la plateforme a collecté près de 50 millions €. Parallèlement, 50 millions € ont officiellement été remboursés pour des projets d’énergies renouvelables, soulignant la volonté affirmée de Lendopolis de collaborer avec des acteurs de référence et leaders sur le marché de l’énergie.

Fin 2023, Lendopolis a également obtenu l’agrément en tant que Prestataire de Services de Financement Participatif (PSFP). Cette nouvelle réglementation vient renforcer la position de la plateforme en tant qu’acteur sérieux et régulé dans le domaine du financement participatif.

Lendopolis : un rôle déterminant dans la transition énergétique locale

Lendopolis joue un rôle clé dans la transition énergétique des départements français. En 2023, 24 millions € ont été collectés à l’échelle locale uniquement (départements et départements limitrophes), pour 77 projets lauréats des appels d’offres de la CRE. Depuis les débuts de la plateforme, près de 100% des territoires français ont été concernés par une opération menée sur Lendopolis, avec plus de 100 millions € investis pour financer 350 projets locaux (à l’exception de Paris, Mayotte, et la Corse). En septembre, 2,5 millions € ont été collectés dans le département de l’Allier grâce aux investisseurs locaux. Ce n’est pas moins de 24 500 investisseurs ayant investi dans le développement des énergies renouvelables proches de chez eux. Lendopolis confirme en 2023 être la seule plateforme capable d’accompagner les développeurs dans le respect de leurs engagements de financement participatif quel que soit le montant.

Ceci se matérialise par 20 collectes de plus d’1 million € dont un record à 2,4 millions € dans la Marne mais aussi des collectes conséquentes menées dans les ZNI. En mai, 600 000€ ont été collectés en Martinique grâce aux investisseurs locaux.

Des nouvelles perspectives pour 2024

En cette nouvelle année, l’engagement de Lendopolis perdure : encourager la transition énergétique par des investissements citoyens, financièrement attractifs pour ceux qui veulent donner du sens à leur épargne. L’équipe travaille au quotidien pour présenter des projets solides. Ces initiatives sont portées par les acteurs leaders du secteur de l’énergie, comme en témoigne le taux de défaut de 0% sur l’ensemble des projets d’énergies renouvelables. “Après une année 2023, au cours de laquelle l’équipe a été mobilisée sur l’évolution réglementaire, nous abordons cette nouvelle année avec de belles perspectives et une nouvelle dynamique. Le caractère local reste primordial pour nous avec dès à présent plus de 10 m€ de collectes en cours sur notre plateforme” précise Aurélien Gouraud, Directeur des Opérations et du Développement. Cette année encore, Lendopolis continue d’accompagner La Banque Postale et d’œuvrer au sein du groupe KissKissBankBank&Co pour donner aux citoyens et aux entreprises les moyens d’agir pour une société plus juste, solidaire et désirable.