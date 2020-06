Le tribunal de DÃ¼sseldorf confirme le procÃ¨s en contrefaÃ§on de brevet intentÃ© par Q CELLS Ã  JinkoSolar, REC et LONGi Solar

Le tribunal régional de Düsseldorf vient d’accorder à Hanwha Q CELLS GmbH une action en contrefaçon de brevet déposée en mars 2019. Le tribunal a estimé que JinkoSolar GmbH, REC Solar EMEA GmbH et LONGi Solar Technologie GmbH ont violé les droits de propriété intellectuelle de Hanwha Q CELLS GmbH en utilisant illégalement une technologie de passivation brevetée dans leurs cellules solaires.

Hanwha Q CELLS a confirmé ces derniers jours que le tribunal de district de Düsseldorf, en Allemagne, a accepté la plainte pour violation de brevet de la société, datée du 4 mars 2019. Le tribunal a estimé que JinkoSolar, REC Solar et LONGi Solar Technologie avaient illégalement utilisé la technologie brevetée de Q CELLS dans certains produits solaires sous leurs marques respectives. Le procès allègue que les trois sociétés ont violé la partie allemande du brevet européen EP 2 220 689 (brevet 689). Le brevet protège une technologie de passivation unique, qui est également utilisée dans Q.ANTUM – une technologie permettant d’augmenter considérablement l’efficacité des cellules solaires.

Du rappel à la destruction de produits contrefaits

Le 16 juin, le tribunal allemand a conclu que LONGi Solar, JinkoSolar et REC distribuaient en Allemagne certains modules solaires contenant des cellules solaires utilisant la technologie couverte par le brevet 689 sans accord de licence préalable avec Q CELLS. En important en Allemagne, en offrant et en vendant des produits qui violent les brevets, ces entreprises ont enfreint les droits de propriété intellectuelle de Q CELLS. À la suite de la décision du tribunal, Q CELLS se verra accorder des mesures injonctives, y compris des restrictions sur l’importation et la vente des produits contrefaits des marques respectives. Le tribunal a également décidé que les sociétés défenderesses sont tenues par la loi de prendre des mesures pour rappeler des canaux de distribution les produits contrefaisants vendus depuis le 30 janvier 2019. Le tribunal a également accordé une demande de destruction de produits contrefaits appartenant à JinkoSolar, REC et LONGi Solar. La décision du tribunal est provisoirement exécutoire après que le Q CELLS a fourni une garantie.

Une technologie de passivation brevetée

Q CELLS a commencé ses recherches sur les technologies cellulaires à base de PERC en 2008, ce qui a conduit au développement de sa technologie Q.ANTUM en utilisant sa technologie de passivation brevetée. Q CELLS a commencé la production de masse des cellules solaires Q.ANTUM en 2012 et a depuis produit plus de 3 milliards de cellules solaires de ce type. La technologie Q.ANTUM est l’une des nombreuses étapes technologiques que Q CELLS a franchies grâce à son investissement important et continu dans sa propre recherche technologique et le développement de ses produits. Le Dr Daniel Jeong, directeur technique de Q CELLS, a déclaré : “Nous sommes heureux que le tribunal régional de Düsseldorf ait confirmé ce que nous savions depuis le début. Nous avons déjà souligné, lors du dépôt de la plainte de 2019, que les lois sur la propriété intellectuelle existent pour encourager l’innovation et protéger ces innovations contre une utilisation non autorisée. La protection des droits de propriété intellectuelle est d’une importance capitale pour l’industrie solaire, qui se développe rapidement, afin de garantir le développement continu d’innovations technologiques de pointe”.

Protéger les efforts de R&D à forte intensité de temps et de capital

“Q CELLS est fier de sa tradition d’innovation et de son leadership technologique dans l’industrie photovoltaïque. Nous croyons fermement que notre approche sert à protéger nos droits de propriété tout en renforçant la confiance de l’industrie dans la protection des efforts de R&D à forte intensité de temps et de capital. Sans une protection efficace de la propriété intellectuelle, l’industrie solaire ne peut plus répondre aux attentes élevées des consommateurs qui souhaitent faire du photovoltaïque une source d’énergie abordable, propre et surtout fiable. En tant que fournisseur de solutions énergétiques totales avec l’ADN du solaire, Q CELLS apprécie la réputation et l’importance de l’industrie solaire bien trop fortement pour que nous ne la défendions pas vigoureusement”. Daniel Jeong a ajouté : “En outre, nous ne pouvons pas ignorer la possibilité que les sociétés accusées aient appliqué le brevet 689 à leurs autres produits. Q CELLS continuera à prendre toutes les mesures nécessaires si nos droits sont violés par une autre partie dans d’autres régions – y compris des actions en justice directes et un dialogue avec l’industrie. À la lumière de la récente décision de l’ITC américaine sur la poursuite pour violation de brevet, Q CELLS portera l’affaire devant les tribunaux et fera appel.

Alors que la procédure d’opposition contre le brevet est toujours en cours devant l’Office européen des brevets (OEB), dans laquelle la validité du brevet est contestée, le tribunal de Düsseldorf a estimé que la partie allemande du brevet 689 était contrefaite par les produits solaires de JinkoSolar, REC et LONGi Solar. Ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal régional supérieur de Düsseldorf. Au cours de la prochaine étape, Q CELLS examinera en profondeur tous les moyens possibles pour développer des solutions significatives dans l’intérêt de l’entreprise et d’un paysage d’innovation sain dans l’industrie solaire.