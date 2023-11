Le stockage selon Vertiv

Vertiv vient de mettre sur le marché Vertiv™ DynaFlex BESS, un système de stockage d’énergie par batterie conçu pour soutenir l’indépendance des applications critiques d’Amérique du Nord et d’EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) vis-à-vis des réseaux électriques. Les BESS jouent en effet un rôle clé au sein des systèmes électriques hybrides et permettent de gagner en résilience et en flexibilité énergétiques

Vertiv, fournisseur mondial de solutions de continuité et d’infrastructures numériques critiques, dévoile le Vertiv™ DynaFlex BESS, un système de stockage d’énergie par batterie conçu pour soutenir les efforts d’indépendance énergétique et de développement durable au niveau des installations critiques.

Le stockage pour tirer pleinement parti des capacités de systèmes hybrides incluant le photovoltaïque

Disponible dès aujourd’hui en Amérique du Nord et dans la région EMEA, Vertiv DynaFlex BESS offre une flexibilité dans l’utilisation du réseau électrique, et constitue une étape essentielle dans le déploiement d’une architecture électrique dynamique. Les entreprises peuvent ainsi tirer pleinement parti des capacités de systèmes hybrides incluant le photovoltaïque, l’éolien, les piles à combustible à hydrogène, et autres formes d’énergie alternative.

Les batteries au lithium-ion de Vertiv DynaFlex BESS fournissent de l’énergie à l’échelle du réseau pour un soutien longue durée, et permettent ainsi des transitions transparentes et répétées entre sources d’énergie. Associé au système de gestion de l’énergie optionnel Vertiv™ DynaFlex EMS, Vertiv DynaFlex BESS permet de mettre en place des stratégies avancées – gestion de la demande, ou encore partage ou revente de l’électricité sur le réseau. Tout ceci peut aboutir à une réduction de la consommation et des coûts, et potentiellement générer des revenus pour les parties impliquées.

Le stockage pour encourager l’intégration de sources d’énergies renouvelables dans l’équation

Selon le rapport Market Landscape: Battery Energy Storage Systems d’Omdia, « le fait de permettre au système de stockage par batterie d’interagir avec le réseau électrique intelligent est une manière innovante d’y contribuer. Cette approche a pour effets d’influer sur l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité, d’encourager l’intégration de sources d’énergies renouvelables dans l’équation, d’entraîner la réduction ou l’annulation des investissements dans l’infrastructure du réseau, et de soutenir la création de nouvelles sources de revenus pour les différentes parties prenantes. » « Le développement durable est devenu un des principaux enjeux des plans de croissance de nombreuses entreprises. Cependant, les problématiques de résilience opérationnelle et la tension croissante sur le réseau limitent les efforts visant à adopter des sources d’énergie alternative », déclare Peter Panfil, vice-président de la division global power chez Vertiv. « Le système Vertiv DynaFlex BESS offre une boîte à outils complète. Il permet ainsi aux organisations d’exploiter les atouts de ces nouveaux actifs de production d’énergie, et relègue les fournisseurs d’énergie traditionnels à un rôle complémentaire au sein d’un mélange de sources d’énergie plus dynamique, efficient et fiable. »

Des batteries conçues pour des environnements critiques

Vertiv™ DynaFlex BESS est spécialement conçu pour les environnements critiques, à l’image des bâtiments industriels commerciaux, des usines de fabrication essentielles, des datacenters et autres installations où l’alimentation joue un rôle capital. Son système de conversion (PCS) peut prendre le relais en seulement 2 millièmes de seconde, et assurer une commutation sans délai entre sources d’énergie hybrides. Associé à une alimentation sans interruption (ASI), la conception fiable et très efficace du Vertiv DynaFlex BESS réduit le risque de pannes au sein des centres de données, ainsi que le démarrage des groupes électrogènes. Testées selon la méthode UL9540A, ses batteries au lithium-ion sont conçues pour minimiser les risques d’incendie, sont autonomes avec un faible encombrement et sont conçues pour être modulaires.