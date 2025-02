« Le Solaire Territorial » appelle à une mobilisation urgente contre le moratoire qui tuerait le photovoltaïque local

Face à l’urgence absolue que représente le moratoire annoncé sur le solaire en toiture et les ombrières de parking, des acteurs majeurs de la filière photovoltaïque françaises finalisent la création de l’association « Le Solaire Territorial » (www.lesolaireterritorial.fr), une association engagée pour défendre une énergie photovoltaïque décentralisée, souveraine et créatrice de valeur pour nos territoires. « Une association pour rendre le solaire heureux » clame même son président Hadrien Clément, fondateur d’Orion.

« Alors que le Président de la République appelait récemment à “Plug, baby, plug” pour accélérer l’électrification du pays, le gouvernement fait exactement l’inverse en imposant un “ Unplug, baby, unplug ” qui risque de mettre à terre la filière solaire territoriale dès le 1er février 2025 » s’agace Hadrien Clément, président de la nouvelle association « Le Solaire Territorial ».

« Une task force toiture au sein des instances »

Mais quid de la structure « Le Solaire Territorial ? Neuf développeurs-producteurs spécialistes des toitures photovoltaïques viennent en effet de déposer les statuts cette association. Parmi les fondateurs figurent Arkolia, Tenergie, Energie de Loire, Apex Energies, Kourbe, Grouple Le Triangle, Orion, Voltaïca, POwR Group etc … « Le Solaire Territorial » se veut indépendante oeuvrant pour un développement du photovoltaïque ancré dans les territoires, au bénéfice de l’économie locale et de la transition énergétique. Elle réunit des acteurs engagés qui partagent la conviction que l’énergie solaire doit être un levier de souveraineté et de résilience pour la France. « Nous sommes tous membres d’Enerplan et du SER. Nous sommes complémentaires des syndicats. Nous voulons représenter une « task force » toiture au sein des instances. Plus de mille entreprises nous ont donné leur accord de principe pour adhérer à l’association. Car l’heure est grave » estime Hadrien Clément.

« Un désastre pour l’emploi local »

Le moratoire prévu sur le segment S21 (<500 kWc) signifie en effet une réduction brutale et rétroactive des aides, mettant en péril plus de 60 000 emplois directs et bloquant la solarisation des collectivités, des entreprises et du secteur agricole. Un coup d’arrêt brutal et incohérent ! « Cette décision est une aberration énergétique, économique et environnementale. Il s’agit d’un désastre pour l’emploi local. Artisans, installateurs, développeurs, électriciens, couvreurs, maçons… des dizaines de milliers de travailleurs menacés. C’est aussi une rupture de confiance avec les porteurs de projets : comment investir dans le solaire en France si les règles changent du jour au lendemain ? » poursuit le président de « Le Solaire Territorial ». Les membres de l’association y voient un sabotage de notre indépendance énergétique autour d’une question : « où trouverons-nous les 170 TWh supplémentaires nécessaires dès 2027, si nous freinons la seule énergie capable d’être déployée rapidement ? »

Le PV sur toiture : 1 milliard d’euros de financements indirects annuel pour le monde agricole

Ce moratoire scélérat est aussi un coup terrible d’arrêt à la modernisation des exploitations agricoles. « Le photovoltaïque sur toiture représente 1 milliard d’euros de financements indirects pour les agriculteurs. « Le Solaire Territorial » appelle à une mobilisation immédiate. Loin d’être un simple ajustement réglementaire, ce moratoire est une décision politique lourde de conséquences » s’émeut Hadrien Clément. « Le Solaire Territorial » se donne pour mission de défendre les territoires contre des décisions centralisées qui freinent leur autonomie énergétique et de faire entendre la voix des acteurs locaux (collectivités, entreprises, syndicats, agriculteurs) pour exiger une politique énergétique cohérente. « Il est urgent d’agir immédiatement pour bloquer ce moratoire et éviter un nouveau désastre industriel, comme celui du moratoire de 2010 qui avait détruit 20 000 emplois. Élus, entreprises, citoyens : mobilisons-nous ! Interpellez le gouvernement ! Rejoignez l’association et défendons ensemble le solaire territorial ! » conclut avec volontarisme Hadrien Clément.

www.lesolaireterritorial.fr

Le bureau de l’association

Président : Orion (Hadrien Clément)

Vice-Présidents : Alexandre Volpato (Apex Energies), Arthur De Paepe (Kourbe), Jean-Charles Drouvin, (PowR Connect)

Secrétaire : Grégoire Papion (EDL)

Trésorier : Gauthier Dienv (Tenergie)

Autres sociétés fondatrices : Groupe Le Triangle, One Orkane, Objectif Energies, Voltaïca