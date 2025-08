Le site de fabrication dâ€™ABB Ã  Santa Palomba rÃ©duit ses Ã©missions de carbone de 675 tonnes par an grÃ¢ce au photovoltaÃ¯que

Le site de production de disjoncteurs différentiels (RCD) et de compteurs d’énergie d’ABB à Santa Palomba en Italie réduit ses émissions de CO2 de 675 tonnes par an. En plus des sources renouvelables existantes, un nouveau système photovoltaïque fournit désormais un quart de l’énergie du site.

Plus de 350 personnes travaillent sur le site de la division Smart Buildings d’ABB Electrification pour produire plus de 16 millions d’appareils par an. Depuis 2019, toute l’électricité achetée par l’usine de Santa Palomba provient de sources renouvelables. Soucieuse de respecter son engagement en matière de réduction des émissions de carbone, l’équipe a collaboré avec un partenaire logistique, Laziale Distribuzione, pour mettre en œuvre un projet de réseau intelligent innovant. Ainsi, plus de 3 000 panneaux photovoltaïques installés sur les entrepôts de l’entreprise jouxtant l’usine d’ABB fournissent désormais une puissance de pointe de 1,52 MW. Dans une optique d’action conjointe en faveur du climat, des ombrières photovoltaïques ont également été installées sur le parking afin d’alimenter 17 bornes de recharge électrique pour le parc de voitures électriques et hybrides rechargeables de l’entreprise.

Pour surveiller et optimiser la consommation d’énergie, la solution logicielle de gestion des bâtiments ABB Ability™ a été installée pour surveiller la consommation d’énergie en temps réel, permettant à l’équipe du site de recueillir des informations sur place ou à distance. La solution permet également de gérer l’efficacité énergétique des systèmes les plus énergivores, tels que la climatisation, le système d’air comprimé, l’admission d’air et l’éclairage (qui est déjà à 100 % LED). D’ici fin 2025, Santa Palomba prévoit de remplacer ses chaudières par des pompes à chaleur à haut rendement.

« L’abandon des combustibles fossiles impose d’intégrer davantage de sources renouvelables dans notre approvisionnement énergétique tout en augmentant l’électrification, explique Mike Mustapha, Président de la division Smart Buildings d’ABB Electrification. Nous allons avoir besoin d’une quantité largement supérieure d’énergie électrique pour alimenter nos bâtiments et nos villes. Notre site de Santa Palomba suit les principes de notre stratégie Mission to Zero™. C’est un effort continu, qui témoigne de notre engagement à créer un avenir plus durable et plus économe en ressources pour nous tous. Chaque jour, nous donnons à nos clients du monde entier les moyens d’optimiser, d’électrifier et de décarboner leurs activités. ».

Le programme Mission to Zero™ d’ABB soutient l’engagement de l’entreprise à réduire les émissions de CO2 de 80 % d’ici 2030 et de 100 % d’ici 2050 (par rapport au niveau de référence de 2019). Sous l’impulsion des équipes locales, les sites visent à améliorer leur efficacité grâce à une production, une gestion et un stockage de l’énergie reposant à la fois sur les technologies innovantes d’ABB et sur l’intégration de tiers.