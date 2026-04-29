Le SÃ©nat veut dÃ©finir, par dÃ©cret en Conseil d’Ã‰tat, les critÃ¨res de priorisation des demandes de raccordement EnR

La proposition de loi sur les critÃ¨res de priorisation du raccordement des installations de production dâ€™EnR aux rÃ©seaux dâ€™Ã©lectricitÃ© a Ã©tÃ© adoptÃ© en premiÃ¨re lecture par le SÃ©nat. A quelques modifications prÃ¨sÂ !Â Â

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Mercredi 29 avril 2026, le SÃ©nat a adoptÃ© en premiÃ¨re lecture, avec modifications, la proposition de loi visant Ã dÃ©finir des critÃ¨res de priorisation du raccordement des installations de production dâ€™Ã©nergies renouvelables aux rÃ©seaux dâ€™Ã©lectricitÃ©, dÃ©posÃ©e par Michel Masset et plusieurs de ses collÃ¨gues.

(rapporteur au nom de la commission des affaires Ã©conomiques : Yves Bleunven)

La France est engagÃ©e depuis plusieurs annÃ©es dans le dÃ©veloppement de l’Ã©lectrification des usages tandis qu’elle s’est fixÃ©e de grandes ambitions en matiÃ¨re de dÃ©carbonation des transports, des logements et de l’industrie, qui restent encore trÃ¨s dÃ©pendants des Ã©nergies fossiles.Â D’importantes filiÃ¨res de production d’Ã©nergies renouvelables se sont constituÃ©es en France pour accompagner cette ambition.

Le monde agricole a pleinement pris sa part dans cette dynamique. L’agrivoltaÃ¯sme a connu un dÃ©veloppement soutenu. Dans cette dÃ©marche, chaque acteur joue son rÃ´le, porteurs de projet, propriÃ©taires, instructeurs des demandes d’urbanisme… sans toutefois qu’une concertation ou une autoritÃ© puisse clarifier la faisabilitÃ© finale d’un projet, notamment dans les cas oÃ¹ le raccordement de la future centrale Ã©lectrique au rÃ©seau public de distribution est impossible.

Lâ€™auteur du texte constate un problÃ¨me de mÃ©thodologie, nÃ© du dÃ©calage entre les procÃ©dures dâ€™urbanisme et les contraintes techniques du rÃ©seau.Â En effet, laÂ validation d’un projet n’est pas conditionnÃ©e Ã la faisabilitÃ© de son raccordement.Â En consÃ©quence, les objectifs de la programmation pluriannuelle de lâ€™Ã©nergie (PPE) 2019-2028 en matiÃ¨re de puissance photovoltaÃ¯que installÃ©e seront sans doute remplis, mais les capacitÃ©s de raccordement ne suivront pas cette cadence soutenue. Aussi conviendrait-il deÂ rÃ©former la procÃ©dure d’Ã©laboration des projets pour que la nouvelle PPE trouve une traduction concrÃ¨te dans la faisabilitÃ© des projets, afin que de nouveaux projets ne puissent voir le jour s’ils ne s’inscrivent pas dans la trajectoire de dimensionnement du rÃ©seau. Ladite proposition de loi entend rÃ©pondre Ã ce chantier.

Sur la proposition de sa commission des affaires Ã©conomiques, le SÃ©nat a modifiÃ© le texte afin de :

- dÃ©finir, par dÃ©cret en Conseil d’Ã‰tat, les critÃ¨res de priorisation des demandes de raccordement des installations de production dâ€™Ã©nergies renouvelables. Cette disposition permettra de sÃ©curiser le dispositif sur le plan juridique ;

- supprimer lâ€™Ã©tude exploratoire systÃ©matique qui risquerait, dâ€™une part, dâ€™encombrer les services dâ€™Ã©tudes des gestionnaires de rÃ©seaux et, dâ€™autre part, dâ€™allonger la durÃ©e totale de raccordement sans rÃ©el bÃ©nÃ©fice pour les porteurs de projets ;

- renommer, par cohÃ©rence, son intitulÃ©Â : Â«Â Proposition de loi visant Ã dÃ©finir des critÃ¨res de priorisation du raccordement des installations de production dâ€™Ã©nergies renouvelables aux rÃ©seaux dâ€™Ã©lectricitÃ© Â».

La proposition de loi ainsi modifiÃ©e va Ãªtre transmise Ã lâ€™AssemblÃ©e nationale.