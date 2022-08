Le RH1 de Renusol suit les traces des systÃ¨mes MS+ et VS+ et reÃ§oit la certification ETN

Le certificat ETN est demandé par la plupart des sociétés d’assurance en France : c’est une garantie que les produits installés dans le pays satisfont les normes en vigueur. Les systèmes sont testés dans des conditions extrêmes afin de mesurer leur résistance une fois installés. Ils réussissent les tests uniquement si leur résistance est jugée suffisante. Étant donné l’exigence des tests, la certification ETN a dépassé les frontières de la France et a acquis une solide réputation dans toute l’Europe. Elle offre le label de qualité nécessaire pour que la confiance accordée à la qualité de votre système solaire soit complète. C’est la valeur de cette certification aux yeux des clients qui motive Renusol à continuer à agrandir sa famille de produits certifiés ETN. Un club très fermé qui s’est enrichi cet été du nouveau crochet de toit RH1 !

Le crochet de toit RH1

Conçu sur la base des retours et des exigences des clients, le modèle RH1 est un atout majeur dans la gamme de produits Renusol. Son avantage clé est l’adaptabilité, caractérisée par les nombreuses options de configuration. La platine de base ajustable du modèle RH1 permet de le positionner de manière optimale entre les chevrons et les tuiles et sa marge de réglage en hauteur garantit une fixation discrète, quelles que soient les conditions d’installation.

Ce produit peut aussi supporter une charge plus importante.Il possède une capacité de charge très élevée et améliore de 25 % la résistance mécanique comparée au précédent modèle réglable. Moins de crochets signifient des coûts moindres et un temps d’installation plus court ; parallèlement, une durabilité plus élevée permet de prolonger la durée de vie du système.Le RH1 vient étoffer la liste des systèmes certifiés ETN, notamment les systèmes MS+ et VS+ : deux solutions de fixations de Renusol toutes deux caractérisées également par leur facilité de mise en oeuvre et leur extrême durabilité.

Les autres produits certifiés ETN de Renusol

La solution de fixation la plus populaire, MS+ de Renusol, est certifiée ETN. Ce système est conçu pour rationaliser la pose en paysage des modules PV sur les bacs acier trapézoïdaux, avec des platines courtes et un nombre minimal de pièces pour faciliter et limiter les coûts de transport. Plusieurs variantes de la solution MS+ sont disponibles. La solution MS+P est l’équivalent du MS+ pour la pose en portrait. La solution MS+CORRUGATED convient pour les toitures en tôle ondulée. Bien que les deux variantes ci-dessus présentent des fonctionnalités identiques à la solution MS+, la variante MS+H est adaptée aux climats chauds. Les platines plus hautes offrent plus d’espace entre les panneaux et le toit, ce qui limite efficacement la surchauffe des modules : une solution parfaite pour les climats les plus chauds. VS+ de Renusol, la solution de fixation universelle adaptée à quasiment tous les types de toits inclinés en Europe, porte aussi la certification ETN. Ses deux rails de fixation pour charges moyennes à élevées et ses brides réglables permettent une fixation fiable des modules PV : une bride unique est requise pour toutes les hauteurs de cadres.