Le projet PromÃ©thÃ©e de centrale hybride fossile/solaire photovoltaÃ¯que en concertation en Guyane

La centrale thermique de Dégrad des Cannes, qui assure l’alimentation électrique de la frange littorale de la Guyane, est frappée d’obsolescence. Du fait de son vieillissement et de l’impossibilité de la maintenir conforme aux normes règlementaires d’émission, elle devra être mise définitivement à l’arrêt le 31 décembre 2023.

La programmation pluriannuelle de l’énergie de Guyane, adoptée le 30 mars 2017, prévoit son remplacement d’ici 2023 par une centrale thermique d’une puissance de 120 MW fonctionnant au fioul léger convertible au gaz naturel, associée à une centrale photovoltaïque de 10 MW. Le maître d’ouvrage EDF-PEI (Production Électrique Insulaire) a obtenu par arrêté du Ministère de la Transition écologique et solidaire le 13 juin 2017, l’autorisation d’exploiter le projet sur le terrain du Larivot. Cette localisation a été choisie par l’Assemblée Territoriale de Guyane, parmi plusieurs sites.

Ce projet a vocation à répondre à la commande de l’Etat et à contribuer à deux objectifs majeurs de la politique énergétique de la Guyane : la sécurité d’approvisionnement et le développement des énergies renouvelables. Le coût total estimé du projet est de 500 Millions d’euros. Compte tenu de l’importance des enjeux sociaux et économiques du projet, et de ses impacts sur l’environnement et l’aménagement du territoire, la Commission nationale du débat public (CNDP) a décidé d’organiser une concertation préalable, dont elle définira les modalités, sous l’égide du garant Philippe Marland.