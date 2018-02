Le procÃ©dÃ© SoprasolarÂ® Fix Evo de SOLARDISÂ® obtient du CSTB une Atex Â« de cas A Â»

Un nouveau procédé de la gamme SOPRASOLAR® passe sous « technique courante » ! Le CSTB (Centre Scientifique et Technique du

Bâtiment) vient de donner un avis favorable à la demande d’Atex (Appréciation Technique d’Expérimentation) déposée par SOLARDIS®. Celle-ci valide ainsi l’ensemble des composants du système Soprasolar® Fix Evo, un procédé d’étanchéité photovoltaïque sans percement pour toiture terrasse dont les modules photovoltaïques sont placés sur un système de plots breveté. Il comprend : un bac support d’étanchéité, des isolants de classe C, une étanchéité bicouche adaptée et validée au feu par un classement BRooft3, un système d’intégration avec plots, sans percement ni lestage puis enfin un module solaire photovoltaïque.

SOPRASOLAR® : une gamme de solutions photovoltaïques pérennes

Ce procédé complète la gamme SOPRASOLAR®, qui bénéficie d’ores et déjà de 2 procédés sous liste verte de l’Agence Qualité Construction le Soprasolar® Fix Alu et le Soprasolar® Duo – et de 5 autres solutions sous Enquête de Technique Nouvelle (ETN). Depuis toujours, SOLARDIS® porte une attention particulière à l’assurabilité et la durabilité de ses systèmes. En 10 ans, la marque a réalisé plus de 750 projets en construction neuve, extension ou réfection sans aucun sinistre. Cela représente plus de deux millions de m² de surface courante traitée.

A l’heure où la Loi Biodiversité et les évolutions réglementaires en faveur de « l’autoconsommation » encouragent la construction de centrales solaires sur les toitures (notamment sur des magasins ou des centres de stockage), les concepteurs et maîtres d’ouvrage doivent pouvoir s’équiper de systèmes sûrs, aux qualités reconnues par les experts de la construction. C’est le cas de l’offre SOPRASOLAR® de SOLARDIS®, filiale du Groupe SOPREMA, qui met à la disposition des professionnels du bâtiment des procédés fiables et en parfaite adéquation avec les exigences du marché et les normes en vigueur.

