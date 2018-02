Energie solaire rÃ©partie : EDF nergies Nouvelles et Asia Clean Capital crÃ©ent une filiale commune en Chine

Asia Clean Capital (ACC) et EDF Énergies Nouvelles annoncent la création d’une coentreprise visant à construire et exploiter un portefeuille de projets d’énergie solaire répartie en toiture en Chine. ACC est l’un des principaux développeurs en Chine d’installations photovoltaïques en toiture pour des entreprises locales et multinationales, et EDF Énergies Nouvelles est la filiale dédiée à la production d’énergies renouvelables du Groupe EDF.

Asian Clean Capital : une croissance à trois chiffres depuis trois ans

La société commune s’appuiera sur la renommée locale d’ACC en tant qu’acteur clé du solaire réparti dans le pays et l’expertise internationale d’EDF Energies Nouvelles dans le solaire réparti ainsi que dans les solutions d’autoconsommation pour les industriels. Spécialiste du photovoltaïque en toiture, Asia Clean Capital assure le développement, le financement, la construction et l’exploitation‐maintenance à long terme de projets solaires.

A ce jour, Asia Clean Capital a financé et construit des systèmes de production d’électricité photovoltaïque pour de nombreuses entreprises mondialement reconnues, parmi lesquelles P&G, Danone, Nestlé, Coca‐Cola, Volkswagen, Unilever, Fujitsu etc. Ce partenariat intervient à une période de forte croissance pour Asia Clean Capital. En 2017, ce dernier a connu une croissance à trois chiffres pour la troisième année consécutive et a été désigné « The New Prominent Enterprise in energy industry » par le Comité du Forum de l’innovation et du développement énergétique en Chine (China Energy Development and Innovation Forum Committee). En 2016, l’entreprise a reçu le prix du « Best Distributed Solar Developer » par TÜV NORD, leader mondial du test et contrôle technique.

Synergies des expertises respectives

Le Directeur Général d’Asia Clean Capital, Thomas Lapham a déclaré : « Nous sommes ravis de coopérer avec EDF Énergies Nouvelles au vu de son expérience et de son savoir‐faire incomparable sur le marché mondial des énergies renouvelables. Nous exploiterons nos expertises respectives pour accompagner le plus grand nombre de sociétés vers la production et l’utilisation d’électricité verte ». Installé en Chine depuis plus de 30 ans, le Groupe EDF y travaille sur plusieurs segments du marché énergétique dont l’énergie nucléaire, les énergies renouvelables et les services énergétiques.

Bruno Fyot, Directeur Général Délégué d’EDF Energies Nouvelles ajoute : « En tant que filiale du Groupe EDF, un des leaders mondiaux des énergies bas carbone, EDF Energies Nouvelles compte s’appuyer sur son expertise dans le domaine des énergies renouvelables réparties en France comme aux Etats‐Unis et sur la présence historique d’EDF sur le marché de l’électricité chinois, pour développer et accroître le portefeuille de cette coentreprise créée avec ACC ».

