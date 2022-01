Le Prix Zayed 2022 pour la DurabilitÃ© rÃ©compense SOLshare dans la catÃ©gorie Energie

Le Prix Zayed Sustainability Prize, récompense chaque année 10 entreprises innovantes dans les domaines du développement écologique, économique et humain. A l’occasion de la 14ème édition, dont la cérémonie a eu lieu lundi 17 janvier dernier à Dubaï, SOLshare basée au Bangladesh, a été lauréate dans la catégorie Energie. Présentation ! SOLshare, basée au Bangladesh, a créé un micro-réseau interconnecté pour les réseaux d’échange d’énergie de peer-to-peer, afin de permettre une distribution plus efficace de l’électricité dans les communautés rurales du pays. En un mot, d’ici 2025, SOLshare s’efforce de faciliter une convergence réussie du secteur de l’énergie et des transports au Bangladesh basée sur le PV solaire distribué et le stockage. En d’autres termes :

marier 6 millions de systèmes solaires domestiques à 1,75 million de pousse-pousse électriques existant aujourd’hui dans une infrastructure de recharge et d’électricité optimisée ;

alimenter 100 000 véhicules électriques sûrs grâce au PV solaire intelligent ;

doubler le revenu mensuel des conducteurs de pousse-pousse électrique et leur fournir un bilan financier.

Le SOLbazaar de SOLshare est le centre de données central pour les infrastructures énergétiques à l’épreuve du futur. Il permet une distribution efficace de l’électricité aux communautés rurales où les ménages peuvent acheter et vendre de l’électricité propre. Grâce à nos micro-réseaux peer-to-peer, les maisons équipées de panneaux solaires sur le toit peuvent revendre leur électricité excédentaire dans un réseau de micro-réseaux, et d’autres peuvent l’acheter. Cela fournit aux communautés pauvres une nouvelle source de revenus grâce au soleil, tout en étant une source d’énergie verte et propre. SOLmobility est notre initiative visant à améliorer la technologie des batteries et les options de financement pour les conducteurs de trois roues électriques, leur permettant de gagner un revenu plus élevé. Le Bangladesh compte six millions de foyers alimentés par l’énergie solaire. Cependant, la pauvreté énergétique persiste également dans tout le pays, laissant des millions de personnes qui n’ont toujours pas accès à l’électricité et souffrent d’infrastructures obsolètes. « Grâce à nos solutions, les communautés rurales peuvent échanger de l’énergie solaire, réduire leurs émissions de 30 % et augmenter les revenus de leurs ménages de 25 %, tandis que les conducteurs de pousse-pousse électrique bénéficient de meilleures opportunités de recharge et de profit » conclut le communiqué.

www.youtube.com/watch?v=KvXxRwTlBe0